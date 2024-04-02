شيري تيجو 3: المواصفات والمميزات التي جعلتها من أفضل السيارات الصينية

تعد سيارة شيري تيجو 3 واحدة من أفضل السيارات الصينية التي حققت شعبية كبيرة واستحوذت على إعجاب الكثيرين ,تتمتع السيارة بتاريخ عريق، حيث تم إنتاجها لأول مرة عام 2005، وخضعت لتطويرات مستمرة حتى أصبحت شيري تيجو 3 الحالية ذات الإمكانيات والمميزات الرائعة في هذا المقال، سوف نتعمق في تفاصيل مواصفات ومميزات هذه السيارة الرائعة.

مواصفات سيارة شيري تيجو 3

تتوفر شيري تيجو 3 بثلاثة طرازات مختلفة، جميعها من إنتاج وتجميع شركة شيري العالمية الصينية. فيما يلي أiم مواصفاتها:

المحرك:

سعة المحرك: 1600 سي سي.

عدد الأسطوانات: 4 أسطوانات.

قوة المحرك: 125 حصان.

عزم الدوران: 160 نيوتن/ متر.

نوع الوقود: بنزين 92.

ناقل الحركة: أوتوماتيكي من نوع CVT.

نظام الدفع/ الجر: جر أمامي للعجلات.

استهلاك الوقود: 6.7 لتر/ 100 كم.

مميزات سيارة شيري تيجو 3:

تتميز شيري تيجو 3 بالعديد من المميزات التي تجعلها خيارًا جذابًا في فئتها، بما في ذلك:

وسائل الأمان والسلامة:

وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

أحزمة أمان خلفية.

فرامل مانعة للانزلاق (ABS).

نظام تثبيت مقاعد الأطفال (ISOFIX).

إنذار ضد السرقة.

قفل مركزي للأبواب.

التصميم الخارجي: أنيق وفخم، مع خطوط حادة ومصابيح أمامية وخلفية LED.

المميزات الترفيهية

تجمع شيري تيجو 3 بين المواصفات القوية والمميزات الجذابة والسعر المناسب، مما يجعلها واحدة من أفضل السيارات الصينية في السوق اليوم.