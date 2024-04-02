“قبل تطبيق الزيادة الجديدة“ موعد صرف رواتب المتقاعدين بالجزائر الصندوق الوطني للتقاعد
موعد صرف رواتب المتقاعدين بالجزائر الصندوق الوطني للتقاعد
في البيان الصادر عن الصندوق الوطني للتقاعد تم الكشف عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالجزائر والذي من المقرر أن يكون في اليوم الأول من الشهر الميلادي، وعليه فإن راتب التقاعد لشهر أبريل سيصرف يوم الاثنين الموافق 1 ابريل، وفي حالة مصادفة يوم 1 في أي شهر لموعد عطلة رسمية فسيتم تأجيل الصرف حتى بداية أيام العمل الرسمية.
زيادة رواتب المتقاعدين الجزائر
في إطار حرص الحكومة الجزائرية على رفع المستوى المعيشي للأفراد وتحسين ظروفهم المادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بالبلاد قامت بإصدار قرار برفع رواتب المتقاعدين وسيتم صرف الرواتب بالزيادة بداية من شهر مايو القادم للعام 2024، وقيمة الزيادات تتراوح بين 10 و 15 ألف دينار جزائري، وكلما قلت قيمة الراتب ارتفعت نسبة الزيادة، وقد أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية بالجزائر إمكانية الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالراتب الكترونيا عبر اتباع الخطوات التالية :
- الدخول الى الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عبر الضغط على هذا الرابط.
- من قائمة الخدمات الالكترونية اختر “رواتب المتقاعدين”.
- قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وهي الاسم ومحل وتاريخ الميلاد ورقم الهوية.
- بعد الانتهاء اضغط على “استعلام” لتظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بالراتب.