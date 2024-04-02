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“قبل تطبيق الزيادة الجديدة“ موعد صرف رواتب المتقاعدين بالجزائر الصندوق الوطني للتقاعد

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 54 دقيقة
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في إطار حرص الحكومة الجزائرية على رفع المستوى المعيشي للأفراد وتحسين ظروفهم المادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بالبلاد قامت بإصدار قرار برفع رواتب المتقاعدين وسيتم صرف الرواتب بالزيادة بداية من شهر مايو القادم للعام 2024، وقيمة الزيادات تتراوح بين 10 و 15 ألف دينار جزائري، وكلما قلت قيمة الراتب ارتفعت نسبة الزيادة، وقد أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية بالجزائر إمكانية الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالراتب الكترونيا عبر اتباع الخطوات التالية :

  • الدخول الى الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عبر الضغط على هذا الرابط.
  • من قائمة الخدمات الالكترونية اختر “رواتب المتقاعدين”.
  • قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وهي الاسم ومحل وتاريخ الميلاد ورقم الهوية.
  • بعد الانتهاء اضغط على “استعلام” لتظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بالراتب.
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 54 دقيقة
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