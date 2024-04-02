“قبل تطبيق الزيادة الجديدة“ موعد صرف رواتب المتقاعدين بالجزائر الصندوق الوطني للتقاعد

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالجزائر الصندوق الوطني للتقاعد

في البيان الصادر عن الصندوق الوطني للتقاعد تم الكشف عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالجزائر والذي من المقرر أن يكون في اليوم الأول من الشهر الميلادي، وعليه فإن راتب التقاعد لشهر أبريل سيصرف يوم الاثنين الموافق 1 ابريل، وفي حالة مصادفة يوم 1 في أي شهر لموعد عطلة رسمية فسيتم تأجيل الصرف حتى بداية أيام العمل الرسمية.