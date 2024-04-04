اعرف معاشك وفلوسك كام//حساب مكافأة نهاية الخدمة في قانون المعاشات الجديد 2024

حساب مكافأة نهاية الخدمة في القانون من أكثر الأمور التي تشغل الموظفين بعد انتهاء خدمتهم وإحالتهم الى المعاش، فقد نظموا قانون التأمينات الاجتماعية مكافأة نهاية الخدمة، كما تم وضع ضوابط محددة لصرفها ويمكن حساب المكافأة بطريقة معينة وذلك طبقا للمحددات التي يتم تطبيقها على كافة الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص.

حساب مكافأة نهاية الخدمة في القانون

بنفس الطريقة يمكن حساب مكافأة نهاية الخدمة في القانون سواء للقطاع الحكومي أو الخاص، حيث أن المحددات واحدة وينظمها قانون التأمينات والمعاشات وهو عبارة عن قانون يطبق على كافة العاملين بالقطاعين العام والخاص بالدولة، طبقًا لمواد القانون وكذلك اللوائح التنفيذية وجاء ذلك كالآتي:

نص قانون العمل على مكافأة نهاية الخدمة وذلك في المادة رقم 12 لسنة 2003 وطبقًا لقانون التأمينات والمعاشات فإن المكافأة يتم احتسابها طبقًا للشهر الأخير عن كل سنة وظيفية من السنوات التي قاد

قضاها الموظف بالعمل، كما يتم حساب المكافأة طبقًا للأجر الأساسي الذي نص عليه القانون أي أن السنة الواحدة التي قضاها الموظف في الخدمة يقابلها شهر عن تلك السنة ولكن يوجد ضوابط وحالات أخرى تنظم المسألة.

مبلغ مكافأة نهاية الخدمة

حدد قانون التأمينات والمعاشات ضوابط مبلغ مكافأة نهاية الخدمة، فقد ربط القانون بين المكافأة وسنوات العمل التي قادها الموظف، كما وضع القانون مثال توضيحي يوضح الربط بين قيمه المكافأه وعدد السنوات التي قضاها الموظف بعمله، وهي كالآتي: