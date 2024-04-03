وزارة التربية والتعليم تكشف عن جدول امتحانات نهاية العام للمصريين بالخارج 2024 والأوراق المطلوبة للتقدم للامتحانات
زادت عمليات البحث من قبل الكثير من الطلاب و أولياء الأمور عن جدول امتحانات نهاية العام للمصريين بالخارج، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد امتحانات المصريين بالخارج، وهو ما سنوضحه لكم في هذا المقال.
جدول امتحانات نهاية العام للمصريين بالخارج
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الطلاب المصريين في الخارج، وذلك للفصل الدراسي الثاني 2024، للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي العام، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي يوم 18 مايو المقبل 2024، كما أن امتحانات الصفوف من الأول الإعدادي حتى الثاني الثانوي سوف تبدأ يوم 25 مايو 2024.
موعد امتحانات المصريين بالخارج
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن امتحانات الطلاب المصريين في الخارج للفصل الدراسي الثاني من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً، مشيرة إلى أنها سوف تعقد إلكترونيا عبر منصة امتحانات الطلبة المصريين في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
الأوراق المطلوبة للتقديم للامتحانات
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد حددت الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج للفصل الدراسي الثاني، والتي جاءت كالآتي:
- يجب أن يتم التقديم الإلكتروني لامتحان الفصل الدراسي الثاني من خلال المنصة الإلكترونية.
- يقوم الطلاب الجدد بسداد رسوم مقابل خدمة الامتحان في الخارج إلكترونياً من خلال منصة الطلاب المصريين في الخارج والتي تبلغ قيمة 150 دولار.
- ينبغي أن يقوم الطلاب بتسليم استمارة التقدم مع أصل شهادة الميلاد الرقم القومي وأصل بيان نجاح العام الماضي وأصل بيان نجاح الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.
- بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية من رياض الأطفال (KG2) فيجب تقديم بيان قيد العام الماضي للمرحلة الأولى (1)، وبيان قيد الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، سواء كانت مدارس رسمية من داخل مصر أو مدارس مسار مصري مرخص لها بمرحلة رياض الأطفال.