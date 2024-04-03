وزارة التربية والتعليم تكشف عن جدول امتحانات نهاية العام للمصريين بالخارج 2024 والأوراق المطلوبة للتقدم للامتحانات

زادت عمليات البحث من قبل الكثير من الطلاب و أولياء الأمور عن جدول امتحانات نهاية العام للمصريين بالخارج، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد امتحانات المصريين بالخارج، وهو ما سنوضحه لكم في هذا المقال.

جدول امتحانات نهاية العام للمصريين بالخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الطلاب المصريين في الخارج، وذلك للفصل الدراسي الثاني 2024، للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي العام، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي يوم 18 مايو المقبل 2024، كما أن امتحانات الصفوف من الأول الإعدادي حتى الثاني الثانوي سوف تبدأ يوم 25 مايو 2024.

موعد امتحانات المصريين بالخارج

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن امتحانات الطلاب المصريين في الخارج للفصل الدراسي الثاني من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً، مشيرة إلى أنها سوف تعقد إلكترونيا عبر منصة امتحانات الطلبة المصريين في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الأوراق المطلوبة للتقديم للامتحانات

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد حددت الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج للفصل الدراسي الثاني، والتي جاءت كالآتي: