هتسافر وتقضي العيد مع أهلك//عدد أيام إجازة العيد للقطاع العام والخاص+قرار رئيس الوزراء بإجازة الموظفين الحكوميين

عدد أيام إجازة العيد للقطاع العام والخاص، مع اقتراب إنتهاء شهر رمضان المبارك واقتراب موعد عيد الفطر يتساءل الجميع عن ما هي عدد أيام الاجازات التي يستطيع المواطن الحصول عليها بمناسبة العيد، وهذا الأمر يتم البحث عنه بخصوص القطاع العام وأيضًا القطاع الخاص، فإن إجازة العيد من أكثر الإجازات المهمة التي يريد الجميع أن يحصل عليها، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن عدد تلك الأيام بالنسبة للقطاعين.

عدد أيام إجازة العيد للقطاع العام والخاص

قد تم الإعلان عن أن موعد عيد الفطر هذا العام سيكون في يوم 10 من شهر إبريل الجاري، وهذا التاريخ سيكون موافقًا ليوم الأربعاء القادم، حيث أنه سيحصل جميع المواطنون على إجازتهم التي ستبدأ من أول يوم العيد، فيكون عدد أيام إجازة العيد للقطاع العام والخاص 4 أيام، وهذا لأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر ومن ثم الخميس ثاني أيام عيد الفطر والجمعة ثالث أيام عيد الفطر.

وبالنسبة للقطاع العام فإن يوم السبت يُعد عطلة اسبوعية، فيتم إنتهاء الإجازات الخاصة بالقطاع العام في يوم السبت على أن يتم الرجوع إلى العمل في يوم الأحد الموافق 13 من شهر ابريل لعام 2024 م، أما بالنسبة للقطاع الخاص فإن الإجازات ستكون يوم الأربعاء والخميس والجمعة فقط، كما انه من الممكن أن يتم ترحيل إجازة يوم الجمعة على أن يكون يوم الثلاثاء آخر أيام رمضان من ضمن الإجازات أو يكون يوم الأحد خامس أيام العيد.

صلاة عيد الفطر

ينتظر جميع المسلمون هذا العيد بكل الشوق من بعد صيامهم لشهر رمضان المبارك، حيث أنهم يقومون بصلاة العيد صباحًا ومن ثم بدء اليوم بالتهنئة وقضاء أوقات ممتعة، فتكون صلاة العيد في تمام الساعة 5:59 صباحًا من بعد شروق الشمس.