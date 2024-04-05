PDF|…التسجيل في قرعة الأراضي للأفراد 2024 بالرقم القومي+شروط الحصول على قطعة أرض مسكن

التسجيل في قرعة الأراضي للأفراد، قامت وزارة الإسكان ببذل جهد كبير في توفير الكثير من احتياجات المواطنون، حيث أنه من ضمن تلك الاحتياجات هي قرعة الأراضي، فهناك العديد من المواطنين الذين يريدون الحصول على قطعة الأرض الخاصة بهم، وهذه الأرضي تقوم وزارة الاسكان بطرحها ووضعها للأفراد سواء كانوا محدودي الدخل أو متوسطي الدخل، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن طريقة التسجيل في تلك القرعة.

التسجيل في قرعة الأراضي للأفراد

يبحث الكثير من المواطنين عن كل جديد يتم إصداره من قبل وزارة الإسكان المصرية، حيث أن تلك الوزارة تهتم جيدًا بتوفير جميع احتياجات الشباب وأيضًا جميع المواطنين من وحدات سكنية وأراضي، فسنتعرف على طريقة التسجيل في قرعة الأراضي للأفراد كالآتي:

يتم أولًا الدخول على الرابط الخاص بوزارة الاسكان.

يتم إنشاء الحساب الشخصي الخاص بالمواطن المتقدم.

يتم إدخال جميع البيانات التي تكون مطلوبة من قبل الموقع مع التأكد من صحتها.

يتم الدخول على الحساب الشخصي بعد التسجيل ومن ثم البدء في الدخول لقرعة الأراضي.

يتم اختيار المدينة التي يريدها المواطن للحصول على الأرض بها.

يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بالتفاصيل والتي تعرض للمواطن جميع الأراضي الموجودة في القرعة.

يتم ملء بيانات المواطن ومن ثم تحديد طريقة الدفع وتأكيد الحجز.

تفاصيل قرعة الأراضي

هناك تفاصيل كثيرة لتلك القرعة ولأماكن تلك الأراضي، حيث أنه يبلغ عدد الأراضي الموجودة في القرعة ما يقرب من 1747 قطعة أرض، وجميع تلك الأراضي يتم توزيعهم كالآتي: