“spa.gov.iq/umbrella عبر مظلتي“ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وشروط الحصول على الدعم

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، من أهم برامج الدعم الاجتماعي في العراق والتي يستفيد منها آلاف المواطنين من مختلف المحافظات، وتحرص الحكومة من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية على رفع المستوى المعيشي للأفراد ومساعدة الأسر على تلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم بلا فقر أو عوز، وينتظر الكثيرون الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية لمعرفة ما إذا كانوا من المستفيدين أم لا، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن الأسماء والشروط والأوراق المطلوبة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يمكن للمتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية الاستعلام عن أسماء المشمولين الوجبة الأخيرة عن طريق منصة مظلتي وهي الخدمة التي أتاحتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للتيسير على المواطنين، وسنوضح لكم فيما يلي طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية : الدخول الى منصة هيئة الحماية الاجتماعية مظلتي عبر الضغط على هذا الرابط.

من برامج الدعم المتاحة اختر الرعاية الاجتماعية، وحدد رقم الوجبة.

اختر المحافظة التي تقيم بها، ثم ادخل باقي البيانات المطلوبة بدقة.

اضغط على “استعلام” لتظهر لك كشوف أسماء المشمولين ويمكنك بسهولة البحث الاسم المراد من بينها. ما هي شروط الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 توجد العديد من الشروط التي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق ليصل الدعم الى مستحقيه من الفقراء والمحتاجين، ويتم على أساسها اختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وفيما يلي نستعرض لكم كافة الشروط المطلوبة : أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم داخل الدولة بشكل دائم.

وأن يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 عام و 60 عام.

أن يكون محتاج بالفعل للدعم وليس لديه الدخل الكافي.

عدم امتلاكه لأي عقار أو أرض أو أي شيء ذو قيمة.

تقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لإثبات الحالة المادية والاجتماعية.