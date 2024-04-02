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“spa.gov.iq/umbrella عبر مظلتي“ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وشروط الحصول على الدعم

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 10 دقائق
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اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 10 دقائق
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