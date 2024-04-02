تردد قناة العربي الكويتية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (نيسان 2024)

إليكم تردد قناة العربي الكويتية الجديد على النايل سات، فهي إحدى القنوات التابعة للتلفزيون الكويتي التي تتخصص في عرض البرامج الوثائقية والمنوعة، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة العربي الكويتية الفضائية وسنتطرق للمحة عنها وعن برامجها، فإليكم التفاصيل.

نبذة عن قناة العربي الكويتية وبرامجها

تعتبر قناة العربي الكويتية واحدة من التسع قنوات التابعة للتلفزيون الكويتي ووزارة الإعلام الكويتية، وتم تخصيصها لعرض البرامج الوثائقية بهدف زيادة الوعي لدى المشاهدين.

تقدم القناة مجموعة من البرامج التي تتناول عالم الحيوانات والطيور وجميع المخلوقات بشكل عام، بالإضافة إلى عرض الاختراعات الحديثة والقديمة وما يتعلق بالسياحة في جميع أنحاء العالم، مع توفير معلومات شاملة عن المناطق السياحية، كما تتناول القناة حضارات الدول القديمة وتقديم تاريخها وعرض العادات والتقاليد المتنوعة في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها نافذة للمعرفة للمشاهدين الباحثين عن المعلومات الوثائقية.

تردد قناة العربي الكويتية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد قناة “Kuwait AL-Arabi” مؤخراً، ولكن يمكن لمتابعي قناة العربي الكويتية مشاهدة برامجها عبر التردد التالي:

التردد: 11054

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3\2

الترميز: 27500

الجودة: دقة عادي

ويمكن العثور على قناة العربي الكويتية في قائمة القنوات تحت اسم “Kuwait AL-Arabi”.