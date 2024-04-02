معلومات تردد قناة مصر للقرآن الكريم الفضائية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (نيسان 2024)

تبث قناة مصر للقرآن الكريم الجديدة على النايل سات، وتعتبر هذه القناة الأولى من نوعها في مصر التي تخصصت في عرض تلاوات القرآن الكريم، بدأت البث الرسمي للقناة منذ مدة ليست بطويلة، ونالت استحساناً كبيراً من جمهورها، تتميز القناة بتقديم أروع الأصوات القرآنية لأبرز القراء في الوطن العربي، ويقدم هذا المقال مزيداً من التفاصيل حول قناة مصر للقرآن الكريم الجديدة إضافة إلى لمحة سريعة عن محتواها ومقدمي برامجها، فإليكم التفاصيل.

نبذة عن قناة مصر للقرآن الكريم ومحتوى برامجها

تعتبر قناة مصر قرآن كريم من القنوات المتخصصة في عرض مختلف تلاوات القرآن الكريم، حيث تستضيف أفضل القراء في الوطن العربي، وهي تابعة لمجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويتحدث باسمها المهندس حسام صالح، بينما يترأس مجلس الإدارة تامر مرسي، انطلق البث التجريبي للقناة في يوم 14 فبراير عام 2023، تقدم القناة مجموعة مميزة من تلاوات القرآن الكريم لأبرز المشايخ في مصر والوطن العربي، من بينهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ محمود علي البنا، والشيخ أحمد العجمي.

تردد قناة مصر للقرآن الكريم على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد قناة “Misr Quran” مؤخراً، ولكن يمكن لمتابعي قناة مصر للقرآن الكريم مشاهدة برامجها عبر التردد التالي:

التردد: 11277

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3\2

الترميز: 27500

الجودة: دقة عادي

ويمكن العثور على قناة مصر قرآن كريم في قائمة القنوات تحت اسم “Misr Quran Kareem”.