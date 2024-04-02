ظهررت الآن.. أسماء المقبولين في عقود وزارة التربية العراقية 2024

تشكل أسماء المقبولين في عقود وزارة التربية العراقية لعام 2024 جزءًا هامًا من محتوى حديثنا اليوم، حيث يتطلع العديد من المتقدمين إلى فرصة العمل في وزارة التربية، وقد أعلنت الوزارة سابقًا عن فتح باب التقديم لحوالي 50 ألف وظيفة لخريجي الجامعات، وقد تقدم هؤلاء الخريجون بطلباتهم بغرض الحصول على فرصة عمل تساعدهم في تحسين ظروفهم المعيشية، وخضع المتقدمون لاختبارات ومقابلات توظيفية شفافة ومحايدة، بهدف اختيار الكوادر الأكفاء للعمل في الوزارة، وقد تم الإعلان عن أسماء المقبولين في المسابقة عبر موقع الوزارة الإلكتروني، ليكونوا جاهزين للبدء في مسيرتهم الوظيفية في الخدمة العامة.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في عقود وزارة التربية العراقية 2024

قامت وزارة التربية العراقية بإجراء العديد من الفحوصات والاختبارات لتحديد المتقدمين المناسبين لشغل وظائف المعلمين في إطار عقود وزارة التربية العراقية، وتم الإعلان عن نتائج الاختبارات بعد انتهاء هذه العمليات، وأصبح بإمكان المتقدمين معرفة أسماء المقبولين عبر الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت. النقر على رمز “عقود التعيينات”. اختيار قائمة أسماء المقبولين في التعيينات. يتم تحميل ملف يحتوي على جميع أسماء المقبولين في العقود.

شروط عقود وزارة التربية العراقية 2024

وضعت وزارة التربية العراقية عدة شروط لقبول الأفراد في المسابقة، حيث تضمنت هذه الشروط ما يلي: