“مفاجأة من هونر” تعلن عن إطلاق هاتفين جديدين بإمكانيات رهيبة بسعر مناسب للجميع!

أعلنت شركة هونر عن إطلاقها لأحدث نسخ من هواتفها بسعر مختلف ومواصفات خاصة، وهذا يجعل الخيارات أمام المستخدمين متعددة لاختيار الأفضل والأكثر ملائمة لاحتياجاتك، ويأتي الهاتفين تقريباً بنفس المواصفات مع اختلاف الألوان وحدود التسعير والهاتفين هما Honor Play 50 و Honor Play 50m.

مزايا هاتفي هونر

إليكم أهم ما يجب معرفته عن أحدث إصدارات هونر وأهم مزاياهم:

يتمتع هاتف هونر Play 50 بالألوان (الأخضر- البنفسجي- الأسود)، بينما هاتف Play 50m يأتي باللونين (الأسود- الأزرق).

يتميز هاتفي هونر بأبعاد 163.59× 75.33 في 8.39 مم، ووزنهم حوالي 190 جرام.

يحمل هاتفي هونر شاشة TFTو LCD بحجم 6.56 بوصة تقريباً، بدقة تصل حوالي 720× 1612 بيكسل.

يدعم هاتفي هونر معالج Dimensity Plus 6100 ونظام تشغيل Android 14 ومعدل تحديث 90 هيرتز.

كما يحتوي هاتفي هونر على واجهة MagicOS 8.0.

يأتي هاتفي Honor Play 50 و Honor Play 50m بكاميرا خلفية واحدة بدقة تصل إلى 13 ميجا بكسل وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجا بكسل.

يأتي هاتف Honor Play 50 بسعر 165 دولار، بينما يصل سعر هاتف Honor Play 50m إلى 207 دولار.

مواصفات هاتفي Honor Play 50 و Honor Play 50m