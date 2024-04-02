شروط التسجيل لأداء فريضة الحج سوريا 2024 عبر وزارة الأوقاف السورية وخطوات التقديم

أعلنت وزارة الأوقاف السورية عن فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك بعد انقضاء فترة تأخير استمرت لمدة تقرب من اثنتي عشرة سنة، بدءًا من عام 2013، وذلك عقب استعادة العلاقات بين الرياض ودمشق؛ يتاح للمواطنين التسجيل عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة وكذلك في المراكز المخصصة التابعة لوزارة الداخلية السورية.

شروط التسجيل لأداء فريضة الحج سوريا 2024

حددت وزارتي الداخلية والأوقاف السورية، الشروط المطلوبة للتسجيل لأداء فريضة الحج لعام 2024، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي

يجب أن يكون مقدم الطلب مواطنًا سوريًا.

يتطلب الحصول على موافقة خاصة من وزير الداخلية لأداء فريضة الحج.

يتم منح الأولوية للمواطنين الأكبر سنًا في حالة وجود عدد محدود من الفرص.

يجب تقديم جميع الطلبات والوثائق المطلوبة إلى مراكز إدارة الهجرة في مديرية الحج بدمشق.

يتضمن ذلك تقديم نسخة من جواز السفر، والبطاقة الشخصية، وأي وثائق أخرى مطلوبة.

يجب دفع جميع الرسوم المحددة، والتي تبلغ حاليًا 100 ليرة سورية.

خطوات تقديم طلب التسجيل لأداء فريضة الحج 2024

أوضحت وزارة الداخلية عن الخطوات التي يمكن للمواطنين اتخاذها للتسجيل في قرعة الحج لعام 2024، حيث يمكن للمواطنين التقديم عبر مراكز وأقسام الشرطة في مديريات الأمن دون الحاجة إلى الالتزام بمكان الإقامة، كما يمكن التسجيل عبر الرابط المخصص لقرعة الحج على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية؛ بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة موقع وزارة الأوقاف؛ وتتضمن خطوات التسجيل الإلكتروني لقرعة الحج 2024 الآتي: