تكنولوجيا
بطارية بقوة الحصان.. سامسونج تكشف الستار عن هاتفها الجديد والمميز
قامت شركة سامسونج العالمية، بالكشف عن ستار هاتفها الجديد وهو Galaxy M55 الذي من المتوقع أن يتم طرحة في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بسعر منافس لمواصفته الخيالية التي حصل عليها، إضافة إلى أن الشركة أعلنت مؤخرًا عن هادف شبية لهاتفها الجديد وهو Galaxy A لكن بعض التغييرات والتعديلات الجديدة التي شملها الهاتف بما فيها شاشة أكبر وكذلك مجموعة من الشرائح المختلفة وشحن أسرع.
هاتف Galaxy M55
من أفضل المواصفات التي يتميز بها هاتف Galaxy M55 عن غيره من الأنواع الاخرى، ما جاء على النحو الأتي:-
- الهاتف يتماز بشاشة من نوع Super AMOLED Plus.
- تبلغ مقياس شاشة الهاتف نحو 6.7 بوصة.
- دقة الهاتف تبلغ نحو 1080 × 2400 بكسل.
- إضافة إلى أن معدل التردد الخاص بالهاتف تكون 120 هرتز.
- بيمما معدل سطوع الهاتف تصل إلى 1000 شمعة.
- يمتاز بماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفلها.
- الهاتف يمتلك شاشة ذات فتحة مثقوبة للكامير الأمامية تصل دقتها إلى 50 ميجابكسل.
مميزات هاتف Galaxy M55
ومن أبرز المميزات التي يمتاز بها هاتف Galaxy M55، وفقًا لما يلي:-
- وضمن هذه المميزات فإن واجهة المستخدم تكون One UI 1 المبنية على نظام التشغيل Android 14.
- سامسونج بضمان 4 تحديثات.
- يمتلك بطارية تصل قوتها إلى 5000 مللي أمبير في الساعة الواحدة.
- الهاتف لديه مميزات عديدة في نقل الصور والفيديوها عبر تطبيقات المراسلة.