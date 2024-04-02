قبل العيد: وداعاً للبشرة الباهتة! وصفات طبيعية تضمن لكي بشرة نضرة ومشرقة!

تفتيح البشرة أكثر ما ترغب به أي فتاة هو الحصول على بشرة نضرة ومثالية، البعض منهم يلجئون إلى استخدام الطرق الكيميائية، تعتبر من اسوء الطرق المستخدمة لمعالجة البشرة وتنظيفها، لذلك ينصح دائما باستعمال الطرق الطبيعية، فهي الأفضل للبشرة والشعر أيضا، نظرا لاحتوائها على مواد أغلبها طبيعية لا تسبب أي ضرر بالبشرة، إضافة إلى أن العديد من الدراسات أثبتت مدى فعالية الخلطات الطبيعية، اليوم سنقدم لكم أفضل وصفات للحصول على بشرة نضرة بمكونات بسيطة.

وصفات للحصول على بشرة نضرة

تعتبر الوصفات الطبيعية هي الاختيار الأفضل من أجل أن تحصلي على بشرة نضرة ومثالية بأقل التكلفة، فعالية المواد الطبيعية تكون أفضل من الكيميائية، لذلك يميل العديد من الأفراد إلى استعمال هذه الطرق، لذلك سنقدم لكم أفضل الوصفات خلال مقالتنا اليوم.

ماسك الزبادي والعسل

الزبادى من أكثر المكونات التي تساعد في القضاء على البقع الداكنة، نتيجة للمكونات التي تتكون منها مثل حمض اللاكتيك التي تعالج التصبغات، للتعرف على طريقة استخدامها، تابعي فيما يلي:

نحضر وعاء، نضيف إليه ملعقتين من العسل، نصف كوب زبادي.

نخلط جميع المكونات جيدا، ثم نضع المزيج على البشرة والرقبة.

يترك الخليط لمدة ثلث ساعة، ثم يغسل بالماء.

ماسك الكركم لتفتيح البشرة

الكركم يساعد كثيرا على التخلص من مشاكل الصبغات والبقع الداكنة، حيث يتم تحضيره من خلال وضع مزيج الكركم والماء على الجلد، للتعرف على كيفية اعداده، تابعي فيما يلي:

نحضر وعاء، نضيف إليه ملعقة من الكركم، العسل، الزبادي، نخلط جميع المكونات حتى نحصل على عجينة متجانسة.

نضع المزيج على البشرة، يترك حتى يجف، ثم يغسل بالماء الفاتر.

نكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.

قدمنا لكم اليوم أفضل وصفات للحصول على بشرة نضرة بمكونات بسيطة، يوجد أغلبها لديكي.