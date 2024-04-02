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“مُتــــاح الآن minha.anem.dz“ كيفية التسجيل في منحة البطالة 2024 بالجزائر وأهم الشروط المطلوبة

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 25 دقيقة
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تسجيل في منحة البطالة 2024
تسجيل في منحة البطالة 2024
  • أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم داخل الجزائر بصفة دائمة.
  • ألا يقل عمره عن 19 عام ولا يزيد عن 49 عام.
  • الا يكون لديه أي أملاك خاصة كالأراضي أو العقارات أو غيرها.
  • الالتزام بالشروط والأحكام التي تضعها الوكالة الوطنية.
  • السيدات المطلقات والأرامل عليهم تقديم وثائق تثبت الحالة الاجتماعية.
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 25 دقيقة
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