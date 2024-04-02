استعلام خدمات مكتب العمل في السعودية: بوابة فرص العمل ورافعة التطور المهني نحو مستقبل مزدهر!

تعد إحدى الخدمات الإلكترونية المتاحة في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هي استعلام خدمات مكتب العمل، تلك الخدمة تعتبر مهمة لأصحاب العمل، حيث تمنحهم فرصة للوصول إلى مجموعة من المعلومات الضرورية والهامة المتعلقة بالعمال العاملين لديهم، سواء كانوا موظفين حاليين أو مستقبلين.

استعلام خدمات مكتب العمل في السعودية

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلامات عن مكتب العمل والمعلومات المتعلقة بالموظفين والمواطنين السعوديين. يمكنك القيام بالاستعلام من خلال الخطوات التالية:

توجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية بالسعودية من هنا .

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور المؤقتة.

ادخل رمز التحقق المرئي المعروض على شاشة الهاتف.

انقر على زر تسجيل الدخول.

ستظهر لك صفحة جديدة، انقر على الاستعلامات الإلكترونية.

اختر خدمات مكتب العمل من القائمة المنسدلة.

حدد نوع الخدمة التي ترغب في الاستعلام عنها.

سجل رقم الطلب الخاص بك.

حدد التاريخ الهجري بدقة.

أدخل الرمز المرئي الذي يظهر.

انقر على زر البحث.

انتظر لبضع ثوانٍ حتى تظهر جميع المعلومات التي ترغب في الاستعلام عنها على الشاشة.

الخدمات التي يقدمها مكتب العمل في السعودية

مكتب العمل في المملكة العربية السعودية يقدم مجموعة واسعة من الخدمات لجميع المواطنين السعوديين، تتضمن هذه الخدمات:

رخص العمل. طلب تغيير الوظيفة. إمكانية فتح ملف منشأة. سهولة الاستعلام عن وافد أو موظف. الاستعلام عن عمل قائم. معرفة تاريخ الإقامة ومدتها المتبقية.

بالإضافة إلى الخدمات الهامة الأخرى التي يبحث عنها المواطنون السعوديون.

رسوم مكتب العمل في السعودية

بالنسبة للرسوم المطلوبة من مكتب العمل في المملكة العربية السعودية، يجب على المواطنين السعوديين سدادها بالكامل لاستخراج رخصة عمل، وتشمل هذه الرسوم: