تردد قناة طائر السعيدة اليمنية الجديد 2024 alsaeedah tv على نايل سات وعرب سات

بعد أن حل شهر رمضان الكريم أصبح الجميع يبحث عن التردد الخاص بقناة طائر السعيدة، وتلك القناة تعد من أشهر وأهم القنوات التي تتواجد في اليمن، حيث من خلال تلك القناة يتم عرض مسابقة طائر السعيدة التي تمتلك شهرة كبيرة بين المواطنين داخل اليمن، حيث تتميز تلك المسابقة بالجوائز الكبرى المقدمة إلى المشتركين، كما أن المسابقة تتسم بالمصداقية الكبيرة.

تردد قناة طائر السعيدة 2024 على نايل سات

تم توفير تردد قناة طائر السعيدة على أكثر من قمر صناعي حتى يصل إلى فئة كبيرة من الوطن العربي، ولا يقتصر على اليمن فقط، حيث يتوفر تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي تابا سات، ولهذا يتمثل التردد الأول في الآتي:

تردد القناة: 11900.

القمر الصناعي: تابا سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طائر السعيدة على عرب سات

يمكن أن يقوم المشاهد باستقبال قناة طائر السعيدة على القمر الصناعي عرب سات، لكن من الضروري معرفة بيانات هذا التردد وهي متمثلة في الآتي:

تردد القناة: 12187.

معدل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة تثبيت القناة

تسهل عملية تثبيت أي قناة على التلفاز، عليك فقط باتباع بعض الخطوات المهمة وتنفيذها بصورة صحيحة حتى تتمكن من تثبيت القناة في أقل فترة ممكنة، وأيضا حتى تتجنب لجوئك إلى متخصص في عملية تنزيل القنوات، لذا عليك باتباع الآتي: