جوائز 20 سيارة لكزس.. خطوات الاشتراك في مسابقة غازي الذيابي 2024 الموسم الرابع

مسابقه غازي الذيابي من أشهر المسابقات التي تذاع إلى الجميع خلال شهر رمضان، حيث يأتي البرنامج بالموسم الرابع له، وذلك بعد النجاح الكبير للمواسم الثلاثة الماضيين، وتلك المسابقة هي عبارة عن أسئلة تطرح عبر منصة إكس، ويتم الرد عليها من قبل المشتركين بصورة إلكترونية، والفائز المختار سيتم تقديم إليه جائزة كبرى قد تكون سيارة، ولكي يتم الاشتراك في المسابقة يجب معرفة خطوات الاشتراك التي نذكرها قريبا لكم.

كيفية الاشتراك في مسابقة غازي الذيابي 2024

يرغب الجميع بالاشتراك في مسابقة غازي الذيابي، حتى تصبح لهم فرصة بالحصول على سيارة، وهذا السؤال يتردد بين الجميع منذ أن تم طرح الموسم الأول من البرنامج، ولهذا سنذكر لكم أفضل طريقة تساعدكم على الاشتراك بصورة صحيحة، وهي كالآتي:

أولا يجب عليك التوجه إلى الصفحة الرسمية الخاصة برجل الأعمال غازي الذيابي، وتلك الصفحة تتواجد على تطبيق سناب شات.

بعد ذلك قم بإدخال البيانات اللازمة داخل الخانة الصحيحة لها، ويجب أن يتم تدوين البيانات بصورة صحيحة.

من الضروري أن يتم إدخال الاسم بشكل رباعي مع إدخال الدولة التي يقيم بها الفرد وعنوان السكن.

ثم عليه بتدوين المحافظة والمدينة التي يسكن بها.

ثم يتم إدخال رقم الهاتف الشخصي الخاص بالمتسابق ويجب أن يكون مفعل.

من الضروري إدخال البريد الإلكتروني، حتى يتم تيسير عملية التواصل مع الفرد.

جوائز مسابقة غازي الذيابي

الجوائز التي تقدم في مسابقة غازي الذيابي تختلف من موسم لآخر، حيث جاءت الهدايا المقدمة في الموسم الرابع وهو الموسم الحالي عبارة عن 20 سيارة أحدث موديل، وبالنسبة للأعوام الماضية فإن الجوائز التي قدمت بها كانت عبارة عن الآتي: