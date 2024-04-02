“هُنــــــــا epedu.gov.iq“ اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 والأوراق المطلوبة
اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024
أعلنت وزارة التربية العراقية عن ظهور أسماء المقبولين لوظائف المسابقة التي اقيمت منذ أشهر لتعيين معلمين بالمدارس الحكومية في مختلف التخصصات، وينتظر آلاف المتقدمين النتائج بفارغ الصبر لمعرفة مصيرهم، وقد أتاحت الوزارة إمكانية الإطلاع على النتائج الكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة عبر اتباع خطوات بسيطة، وفيما يلي نوضح لكم طريقة الاستعلام عن اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 :
- الدخول الى موقع وزارة التربية العراقية الالكتروني الرسمي من خلال الضغط على هذا الرابط.
- من الصفحة الرئيسية اختر نتائج عقود التعيين.
- ستجد رابط الأسماء المقبولة للتعيين في المسابقة.
- اضغط عليه لتجد أمامك قوائم أسماء المقبولين، قم بالبحث بسهولة عن الاسم المراد من بينها.
ما هي الاوراق المطلوبة لمسابقة وزارة التربية العراقية؟
اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 هي الأسماء التي تم قبولها مبدأيا ويبلغ عددهم وفقا للتصريحات الرسمية من قبل الوزارة 20600 شخص، بعدها يتوجب على المقبول اتخاذ الإجراءات المتبعة للتعيين بالوظيفة ومن بينها تقديم الأوراق الرسمية اللازمة للتعيين، وفي حالة عدم إرفاق كافة الأوراق أو عدم صحة أيا منها يتم استبعاد المتقدم من الأسماء، وفيما يلي نستعرض لكم الأوراق المطلوبة :
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
- عدد 1 صورة شخصية.
- صورة من شهادة المؤهل.
- الذكور عليهم تقديم شهادة الموقف من التجنيد.