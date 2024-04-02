“هُنــــــــا epedu.gov.iq“ اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 والأوراق المطلوبة

اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024، تقدم عدد هائل من أصحاب المؤهلات العليا الى المسابقة الأخيرة لوزارة التربية العراقية وهي حلم للكثيرين الذين يتمنون العمل في المؤسسات التعليمية، وقد أعلنت الوزارة عن قبول عدد من الأسماء للتعيين بالوظائف المرشحة وذلك بعد بحث ملفات المتقدمين واختيار أصحاب الأولوية من بينهم، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة الاستعلام عن الأسماء المقبولة والأوراق المطلوبة.