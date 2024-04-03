اشتري قبل العيد علشان هيرفع|…سعر الذهب كام النهاردة في السوق المصرية 2024

سعر الذهب كام النهاردة من أبرز الموضوعات الهامة التي زاد التساؤل عنها بشكل متكرر في وقتنا الحالي من قبل الكثير من المواطنين في مصر عبر محركات البحث، حيث أسعار الذهب شهدت تقلبات ملحوظة بالآونة الأخيرة، الذهب يعد موردا ذو قيمة ثقافية واستثمارية، والذهب يعد موردا آمنا ملاذاً في الفترات الإقتصادية الصعبة، حيث عندما ترتفع معدلات التضخم أو تتأثر العملات يلجأ الكثير من الناس للذهب كوسيلة إلى حماية قيمة مدخراتهم، ويساعد متابعة سعر الذهب في اتخاذ القرارات الخاص بالمال.

سعر الذهب كام النهاردة

سعر الذهب يختلف كل يوم عن الآخر، كما أن يختلف سعر الذهب باختلاف عيار الذهب، وجاء أسعار الذهب على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 للبيع 3520 جنيه، أما بالنسبة إلى سعر الشراء هو 3462 جنيه، وهذا بدون إضافة مبلغ المصنعية.

تم تسجيل سعر الذهب عيار 22 للبيع بسعر 3229 جنيه أما بالنسبة إلى سعر الشراء هو 3174 جنيه.

أما الذهب عيار 21 سجل سعره للبيع 3080 جنيه بالنسبة إلى سعر الشراء هو 3030 جنيه، وهذا العيار هو الأكثر إقبالا من قبل المواطنين المصريين.

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما بالنسبة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم فقد سجل انخفاض ملحوظ متأثر بانخفاض الذهب عيار 21، حيث يعتبر الجنيه الذهب المكون الأساسي هو الذهب عيار 21، وقد تم تسجيل سعر البيع وهو 24620 جنيه مصري، أما بالنسبة إلى سعر الشراء فقد تم التسجيل وهو 24240 جنيه مصري.