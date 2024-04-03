هتاكل وبراحتك…سعر الفراخ قبل العيد وصل كام+أسعار كرتونة البيض الأبيض في المحلات كام

سعر الفراخ قبل العيد من أبرز المواضيع الهامة التي زاد التساؤل عنها بشكل متكرر في وقتنا الحالي من قبل الكثير من المواطنين عبر محركات البحث، ومن المعروف أن سعر البورصة من أكثر الأمور أهمية لدى المواطنين حتى يتعرفون على الأسعار التي تتعلق بالمعاملات اليومية وبالأخص في الفترة الأخيرة، الآن الأسعار كلها تختلف من يوم لآخر وهذا بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، ومن المعروف أن الكتاكيت والفراخ من الأشياء الأكثر إستهلاكا وطلبا بالأسواق.

سعر الفراخ قبل العيد

الآن سيتم الإعلان عن أسعار البورصة الخاصة بالدواجن، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

أولا سعر الفراخ البيضاء قد وصل سعر الكيلو حتى 95 جنيه.

أما بالنسبة إلى الفراخ الساسو فقد تم الإعلان بأن سعر الكيلو بها يتراوح من بين 97 إلى 102 جنيه.

الفراخ الأمهات البيضاء قد وصل سعر الكيلو بها إلى 80 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم 2024

قد تم الإعلان عن سعر الكتاكيت اليوم، حيث تم تسجيل سعر الكتكوت الابيض القطعان اليوم 24 جنيه، وسعر الكتكوت سجل 13 جنيه، كما أن تم الإعلان بأن سعر الكتكوت الحر البلدي ب 7 جنيه، والكتكوت الهجين سعره 9 جنيه، أما بالنسبة إلى كتكوت الجيل الثاني وصل سعره إلى 11 جنيه، وأعلن بأن سعر الكتكوت الأبيض في الشركات قد وصل إلى 25 جنيه ويمكن أن يصل إلى 33 جنيه.

أسعار كرتونة البيض اليوم 2024

تم الإعلان بأن سعر كرتونة البيض الأحمر تصل إلى 159 جنيه وهذا سعر الجمله بينما سعر الكرتونة للمستهلك تصل إلى 160 جنيه، بالنسبة إلى البيض الأبيض فسعر الكرتونة يصل إلى 158 جنيه ويصل إلى المستهلك بسعر 165 جنيه، أما البيض البلدي فسعرها هو 161 جنيه وتصل إلى المستهلك بسعر 171 جنيه.