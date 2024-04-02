“بجد ولا اشاعة؟؟!!”.. حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر إبريل 2024 للموظفين قبل عيد الفطر وقيمة مرتبك بعد الزيادة الاخيرة
حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر إبريل 2024
حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر إبريل 2024، يبحث جميع موظفي الدولة عن حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر إبريل 2024 بمناسبة اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، الذي أصبح يفصلنا عنه أيام قليلة جدا، حيث من المقرر أن تكون أولى ايامه في العاشر من الشهر الجاري وفقا للحسابات الفلكية، واليوم سنتعرف على حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر ابريل 2024 وقيمة المرتب وفقا لأخر زيادة.
حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر إبريل 2024
وعن حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر إبريل 2024 فقد تم توضيحها من قبل وزارة المالية، حيث سيتم رف مرتبات العاملين عن شهر أبريل وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف المرتبات وما في حكمها بداية من أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 21 و22 و23 أبريل 2024، وبالتالي لا يوجد أي قرار رسمي يفيد بتبكير موعد الصرف، فيما أعلنت وزراة المالية في كتاب دوري لها عن صرف أي متأخرات لمستحقات العاملين قبل عيد الفطر المبارك بداية من أيام الخميس والأحد والاثنين 4 و7 و8 أبريل 2024.
قيمة مرتبات شهر إبريل 2024 بالزيادة الجديدة
فيما تم الاعلان عن قيمة مرتبات شهر إبريل 2024 بالزيادة الجديدة التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاشهر الماضية بقيمة 50%، لتكون المرتبات على النحو التالي:
- – تصل قيمة مرتبات شهر ابريل 2024 لـ موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة بعد الزيادة الجديدة 12.200 جنيه.
- – تصل قيمة مرتبات شهر ابريل 2024 لـ موظفي الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة 7000 جنيه.
- – تصل قيمة مرتبات شهر ابريل 2024 لـ موظفي الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة 6500 جنيه.
- – تصل قيمة مرتبات شهر ابريل 2024 لـ موظفي الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 6000 جنيه.
- – تصل قيمة مرتبات شهر ابريل 2024 لـ موظفي الدرجة الأولى بعد الزيادة 8200 جنيه.
- – تصل قيمة مرتبات شهر ابريل 2024 لـ موظفي الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة 8000 جنيه.
- – تصل قيمة مرتبات شهر ابريل 2024 لـ موظفي الدرجة الثالثة بعد الزيادة 7500 جنيه.
- – تصل قيمة مرتبات شهر ابريل 2024 لـ موظفي الدرجة العالية بعد الزيادة الجديدة 10200 جنيه.
- – تصل قيمة مرتبات شهر ابريل 2024 لـ موظفي درجة المدير العام بعد الزيادة 9200 جنيه.