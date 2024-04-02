اكســب 100000 دولار ⭕️ ارقام مسابقة الحلم معظم الدول العربية مصطفي الاغا مجموعة قنوات mbc

تعد مسابقة الحلم هي أحد أهم وأشهر المسابقات في الوطن العربي ككل حيث يقوم جميع المشاركين في المسابقة بالحلم وبالفوز في هذه المسابقة والحصول على القيمة النقدية بقيمة 100 ألف دولار في الشهر، ومنهم من يقوم بالحلم بفوز الجائزة الكبرى وهي بقيمة مليون دولار أمريكي، ولمعرفة كيفية الاشتراك في مسابقه الحلم يمكنك متابعة ما يلي.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

يجب أن يكون المتقدم عمره اكثر من 18 عام.

ضرورة أن يكون المشترك في المسابقة من أحد البلاد العربية.

يشترط ألا يكون للمتقدم صلة قرابة بأحد العاملين في برنامج ام بي سي او مسابقه الحلم.

يجب أن يتم الرد على الاتصال الهاتفي من قبل المسابقه في حالة سحب رقم الفائز والا سوف يتم سحب رقم آخر ليكون هو الفائز

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن لجميع الحالمين في الاشتراك في مسابقه الحلم الاشتراك بصوره مجانيه من خلال مايلي:

الباركود الظاهر على برنامج المسابقة.

كما أنه من الممكن الاشتراك بطريقه سهله من خلال ارسال رسالة نصية من الهاتف الجوال عن طريق كتابة الرقم الخاص ببلدك وكتابة رسالة تحتوي على كلمه حلم او دريم.

من الممكن الاشتراك بطريقة اخرى وهي عن طريق تحميل تطبيق الحلم على هاتفك الجوال.

على هاتفك الجوال. آخر طريقة هي الاشتراك من خلال الموقع الرسمي للمسابقة من خلال الإنترنت.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم

وضعت مسابقه الحلم ارقام خاصه بكل دوله حتى يتمكن المشتركين من ارسال رسائل وتحقيق أحلامهم والارقام، وجاءت كما يلي: