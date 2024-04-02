مفاجأة الصيف من وزارة الكهرباء.. استعدوا يا جماعة.. موعد عودة انقطاعات الكهرباء في أبريل

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، يشهد ازدياد الاهتمام حول موعد عودة انقطاعات الكهرباء في أبريل من قبل المواطنين ، بعد موافقة مجلس الوزراء على تعليق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الشهر الفضيل، بهدف تسهيل الأمور على المواطنين، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة.

مواعيد تخفيف الأحمال في مصر

هذا وقد أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر في بيان سابق تنفيذ خطة “تخفيف الأحمال”، حيث تم قطع الكهرباء في مصر اعتبارًا من منتصف ليل يوم السبت الموافق 22 يوليو 2023، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جزء من جهود تخفيف الأحمال مؤقتة لاستعادة الشبكة للضغوط العادية، وأكدت أنه في حالة وجود أي مشكلة أو استفسار بشأن انقطاع التيار، يمكن التواصل مع الشركة عبر خدمة حساب الفاتورة على الرقم 359، أو رقم الشركة لتقديم الاستفسارات العامة 527935، بالإضافة إلى رقم الخط الساخن لوزارة الكهرباء 121.

موعد عودة انقطاعات الكهرباء في أبريل

لم يصدر أي بيان من مجلس الوزراء بخصوص موعد عودة انقطاعات الكهرباء واستئناف خطة تخفيف الأحمال التي تم تعليقها منذ بداية شهر رمضان المبارك، في وقت سابق، أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر تعليمات لمركز التحكم القومي للشبكة الوطنية للكهرباء بالعودة إلى تخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة بدلاً من ساعتين مرة واحدة يوميًا على المواطنين، ومن المتوقع أن يعود تنفيذ خطة تخفيف الأحمال وفقًا للجدول المعلن من قبل مجلس الوزراء منذ شهر يوليو، بعد أن بدأ مركز التحكم القومي في تخفيف الأحمال بسعة 1600 ميجاوات منذ ظهر الجمعة الماضية، بدلاً من 3200 ميجاوات كانت معلنة.