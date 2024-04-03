“كذب ولا صدق mof.gov.iq“ حقيقة رفع سن التقاعد إلى 63 عام في العراق والخطوات اللازمة للاستعلام عن الراتب

سن التقاعد في العراق، في الفترة زادت التساؤلات حول الكثير من الأمور المتعلقة بالمتقاعدين في العراق، منها حقيقة زيادة الراتب والذي بالفعل صدر به قرار رسمي من وزارة المالية سعيا من الحكومة نحو دعم المواطنين ماديا وتحسين مستواهم المعيشي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وأيضا السؤال عن الأنباء المتداولة حول رفع سن التقاعد ليصبح 63 عاما، وهذا ما سنجيب عنه من خلال مقالنا التالي. حقيقة رفع سن التقاعد في العراق إلى 63 عام

انتشرت مؤخرا بين المواطنين العديد من الأخبار حول رفع سن التقاعد من 60 عاما الى 63 عاما، وجاء الرد من الجهات الرسمية بأن سن التقاعد لازال كما هو 60 عاما ولا يوجد أي قرار رسمي صادر بشأن رفع سن التقاعد في العراق، وإن كان هذا الأمر لازال محل بحث من الحكومة بعد إبداء هيئة التقاعد لرغبتها في رفع سن التقاعد وعدم ممانعة وزارة المالية.

الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق

يمكن الان للمتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم بسهولة عبر الانترنت، وذلك بعدما أطلقت وزارة المالية العراقية خدمة الكترونية تمكن المتقاعد من معرفة كافة تفاصيل راتبه بعد إدخال المعلومات اللازمة وذلك حرصا من الوزارة على إراحة المواطنين وتوفير وقتهم وجهودهم، وفيما يلي نستعرض لكم رابط الدخول وخطوات الاستعلام :