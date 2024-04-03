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“كذب ولا صدق mof.gov.iq“ حقيقة رفع سن التقاعد إلى 63 عام في العراق والخطوات اللازمة للاستعلام عن الراتب

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 11 دقيقة
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سن التقاعد في العراق
سن التقاعد في العراق

الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق

يمكن الان للمتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم بسهولة عبر الانترنت، وذلك بعدما أطلقت وزارة المالية العراقية خدمة الكترونية تمكن المتقاعد من معرفة كافة تفاصيل راتبه بعد إدخال المعلومات اللازمة وذلك حرصا من الوزارة على إراحة المواطنين وتوفير وقتهم وجهودهم، وفيما يلي نستعرض لكم رابط الدخول وخطوات الاستعلام :

  • الدخول الى موقع وزارة المالية العراقية الإلكتروني الرسمي عبر الضغط على هذا الرابط.
  • من قائمة الخدمات الالكترونية اختر خدمة “الاستعلام عن رواتب التقاعد”.
  • قم بتسجيل الدخول الى الموقع عبر إدخال بيانات الحساب الشخصي.
  • سيطلب منك إدخال بعض البيانات والمعلومات المطلوبة لاستكمال عملية الاستعلام.
  • تأكد من كتابة المعلومات في الخانات المخصصة بشكل صحيح ودقيق ثم اضغط على “استعلام”.
  • سيتم استعراض جميع المعلومات المتعلقة براتب التقاعد المستعلم عنه.
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 11 دقيقة
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