أفرح يا مصري.. هبوط في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 أبريل في مصر.. لو عايز تشتري او تبيع اعرف السعر قبل ما تفكر

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 في مصر انخفاضًا، حيث خسر عيار 21 نحو 20 جنيها خلال منتصف التعاملات في أسواق الصاغة والمجوهرات المحلية، حيث انخفض الذهب في جميع محلات الصاغة خصوصاً بعد صفقة رأس الحكمة وتوحيد سعر صرف الدولار في البنوك، لمعرفة سعر الذهب بجميع أنواعه في الأسواق تابع السطور المقبلة، حيث جاء على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 أبريل

تسجّل أسعار جرام الذهب اليوم، لعيار 14 نحو 2053 جنيهًا للبيع و2036 جنيهًا للشراء.

فيما يبلغ سعر جرام الذهب اليوم، لعيار 18 نحو 2640 جنيهًا للبيع و2620 جنيهًا للشراء.

بينما وصلت أسعار جرام الذهب اليوم، لعيار 21 نحو 3080 جنيهًا للبيع، و3055 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24

هذا وقد سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 سعر البيع نحو 3227 جنيهًا، فيما بلغ سعر الشراء نحو 3201 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

سُجِّلَ سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية وفقًا لأسعار السوق المعلنة بنحو 3080 جنيها للجرام مع إضافة قيمة مالية، فيما تتفاوت قيمتها من مكان لآخر، وتُحدَّد وفقًا للتصميم الذي يحتاجه المستهلك، وتوجد طُرُق معينة لحسابها بدقة بمتوسط يبدأ من 70 جنيهًا تقريبًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 2 أبريل

هذا وقد سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 2 أبريل نحو 24640 جنيهًا ذهب صافي عيار 21، وزن 8 جرامات، في حالة البيع للمستهلك، فيما يجب الانتباه إلى أن هذا السعر لا يشمل الضريبة والدمغة والمصنعية، بينما تداول سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين عند 24440 جنيهًا في حالة الشراء من المستهلك.