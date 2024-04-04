الامتحانات قربت خلاص…جدول امتحانات الدبلومات الفنية نهاية العام 2024+توقيت بداية اختبار نهاية العام

جدول امتحانات الدبلومات الفنية، مع مرور الأيام تتزايد معدلات البحث من قبل طلاب وطالبات الدبلومات الفنية مع بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 2024، ولهذا قام وزير التربية والتعليم في مصر باعتماد جدول الامتحانات الخاصة بالدبلومات الفنية، والمقرر انطلاقها يوم 25 مايو القادم، فإذا أردت أن تعرف كافة تفاصيل جدول امتحانات الدبلومات الفنية تابع معي السطور القادمة من المقال.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية

كما ذكرت أن وزير التربية والتعليم قد قام باعتماد جدول امتحانات الدبلومات والتي مقرر إجراء الامتحانات التحريرية يوم 25 مايو القادم، وذلك لجميع التخصصات سواء تجاري، صناعي، زراعي، فندقي، بالنظامين الثلاث سنوات والخمس سنوات، ومن المقرر استمرار إجراء هذه الامتحانات حتى يوم 6 من شهر يونيو القادم لعام 2024، أما موعد إجراء الامتحانات يوميًا فسيكون في تمام 9:00 صباحًا.

متى امتحانات الدبلومات الفنية 2024؟

قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي في إطار الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية ، بإصدار قرار وزاري، وذلك بشأن تولي الدكتور محمد مرسي عمارة، منصب الرئيس العام لامتحانات الدبلومات الفنية لعام 2024، أما منصب النائب فقد شغله الدكتور عمرو بصيلة، كما قام أيضًا باعتماد جداول امتحانات الدبلومات بكافة نظمها.

بالإضافة إلى أنه وجه أوامر بتجهيز استراحات خاصة بالمراقبين والمصححين لامتحانات الدبلومات الفنية، كما وجه أوامر بضرورة تأمين اللجان الإلكترونية ولجان الامتحانات التي يؤدي فيها الطلاب الاختبارات، كما أوضح أيضًا وزير التربية تم الهيكل الإداري المعتمد في وزارة التربية يتكون من ثلاث إدارات مركزية للتعليم الفني، وهم الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والإدارة المركزية لأكاديمية معلمى التعليم الفنى، حيث وجه بضرورة تنظيم العمل بين هذه الجهات الثلاثة، تحت الإشراف المباشر للوزير.