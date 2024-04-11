“15.000 دينار جزائري”.. شروط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024 والأوراق المطلوبة minha.anem.dz

من أجل حياة كريمة تناسب كافة المواطنين تقوم الحكومة الجزائرية بتقديم منحة البطالة في الجزائر للفئات العاطلة عن العمل، والذين لا يجدون أي دخل شهري ثابت لهم، وذلك في ظل سعي الحكومة الجزائرية لتقديم المساعدات للمواطنين الجزائريين في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها البلاد وغلاء الاسعار، ونبين فيما يلي الخطوات اللازمة لكيفية التسجيل في منحة البطالة والشروط المطلوبة من قبل الجهات المختصة.

شروط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024

حتى يتمكن المواطن الجزائري من التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024 قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن بعض الخطوات لابد من اتباعها حتى تتم عملية التسجيل بنجاح نوضحها فيما يلي:

أولا: لابد أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية الجزائرية.

ثانيا: يجب أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم داخل الأراضي الجزائرية.

ثالثا: لابد أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 19 سنه و 40 سنه.

رابعا: عدم وجود دخل شهري ثابت للمتقدم للحصول على المنحة.

قيمة منحة البطالة في الجزائر 2024

جدير بالذكر أن مدة الحصول على المنحة لمدة سنة فقط ويتم تجديدها في حال توافر الشروط لدى المتقدم وقامت الحكومه الجزائرية بالإعلان عن قيمة منحة البطالة في الجزائر 2024 وتتراوح قيمة المنحة والتي تصرف بشكل شهري ما بين 15000 دينار جزائري حتى 20,000 دينار جزائري.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024

قامت الجهات المختصة بالإعلان عن الأوراق والمستندات المطلوبة حتى تتم عملية التسجيل للحصول على منحة البطالة في الجزائر 2024 نوضحها فيما يلي: