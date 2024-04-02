افضل هاتف من اوبو نزل السوق 2024 : موبايل 📱 جديد بمواصفات رهيييبة وسعر جبــار

افضل هاتف من اوبو الذي يبحث عنه الكثير من الأشخاص خاصة أن اوبو استطاعت أن تثبت نفسها في سوق الهواتف المحمولة بتصنيع أفضل أنواع الهواتف وتنافس الشركات العالمية لما وفرته من إمكانيات متميزة في الهواتف التي تصدرها، وخاصة الكاميرا عالية الجودة التي تميزت بها هواتف اوبو لذلك يبحث المستخدمون عن أفضل هاتف في الوقت الحالي.

افضل هاتف من اوبو

إن البحث عن افضل هاتف من اوبو الذي يمتلك مجموعة كبيرة من المميزات والذي تم طرحه في السوق لينافس بشدة الكثير من الشركات الأخرى هاتف Oppo Find X6 pro، فهو يحتوي على الكثير من المواصفات القوية من حيث البطارية وحجم المعالج والكاميرا القوية بدقة عالية بالإضافة لمساحة البطارية المناسبة بشكل كبيرة.

مع تصميم الشاشة بشكل مميز وزجاجة الشاشة متميز من فئة غوريلا وتحديث بمعدل 120هرتز، مع تجربة رؤية مميزة بتصميم الهاتف المميز، دقة الكاميرا الخلفية تبلغ 50 ميجا بكسل مع عدية 1.8 ونستشعر يبلغ حجمه 23 ملم الكاميرا الرئيسية بدقة تصل ل 50 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.2، ودقة الكاميرا الأمامية تبلغ 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.4 ومستشعر بحجم 21مارس يمكن من خلالها تسجيل مقاطع فيديو بأعلى جودة.

مميزات هاتف Oppo Find X6 pro

هو افضل هاتف من اوبو لما يمتلكه من الكثير من المميزات عالية الجودة التي تم تصميم الهاتف بها، وتلك المميزات هي كالتالي: