افضل هاتف من اوبو نزل السوق 2024 : موبايل 📱 جديد بمواصفات رهيييبة وسعر جبــار
افضل هاتف من اوبو
افضل هاتف من اوبو الذي يبحث عنه الكثير من الأشخاص خاصة أن اوبو استطاعت أن تثبت نفسها في سوق الهواتف المحمولة بتصنيع أفضل أنواع الهواتف وتنافس الشركات العالمية لما وفرته من إمكانيات متميزة في الهواتف التي تصدرها، وخاصة الكاميرا عالية الجودة التي تميزت بها هواتف اوبو لذلك يبحث المستخدمون عن أفضل هاتف في الوقت الحالي.
افضل هاتف من اوبو
إن البحث عن افضل هاتف من اوبو الذي يمتلك مجموعة كبيرة من المميزات والذي تم طرحه في السوق لينافس بشدة الكثير من الشركات الأخرى هاتف Oppo Find X6 pro، فهو يحتوي على الكثير من المواصفات القوية من حيث البطارية وحجم المعالج والكاميرا القوية بدقة عالية بالإضافة لمساحة البطارية المناسبة بشكل كبيرة.
مع تصميم الشاشة بشكل مميز وزجاجة الشاشة متميز من فئة غوريلا وتحديث بمعدل 120هرتز، مع تجربة رؤية مميزة بتصميم الهاتف المميز، دقة الكاميرا الخلفية تبلغ 50 ميجا بكسل مع عدية 1.8 ونستشعر يبلغ حجمه 23 ملم الكاميرا الرئيسية بدقة تصل ل 50 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.2، ودقة الكاميرا الأمامية تبلغ 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.4 ومستشعر بحجم 21مارس يمكن من خلالها تسجيل مقاطع فيديو بأعلى جودة.
مميزات هاتف Oppo Find X6 pro
هو افضل هاتف من اوبو لما يمتلكه من الكثير من المميزات عالية الجودة التي تم تصميم الهاتف بها، وتلك المميزات هي كالتالي:
- سعة بطارية الهاتف تصل ل 5000 مللي أمبير مما تساعد في دعم الشحن السريع للهاتف في 30 دقيقة فقط.
- البطارية تمكن من الشحن اللاسلكي بقوة تصل ل 10 واط.
- مصمم بخلفية زجاجية Gorilla glass 5 مع مستشعر خاص ببصمات الأصابع مع دمج الشاشة ليقدم تجربة أداء مميزة.
- قدرة على مقاومة الغبار والماء لمدة 30 دقيقة ليصل لعمق 1.5 متر تحت الماء.
- يمكن تركيب شريحتين من فئة 5G
- يصل سعر الهاتف في مصر إلى 46000 جنيه مصري لمساحة 513 جيجا بايت مع رامات 12جيجا.