يا فرج الله أولها بسم الله.. الأسعار رجعت زي زمان بعد قرار رئيس الوزراء.. إنخفاض اسعار الفراخ اليوم وسعر البيض البلدى الثلاثاء 2 أبريل 2024

سجلت اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 أبريل نوع الفراخ البيضاء، انخفاضاً ملحوظاً خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، وفقًا للبورصة الرئيسية للدواجن، وتميزت أسعار الدواجن والبيض بانخفاضها خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت أسعار الفراخ البيضاء انخفاضاً طفيفاً اليوم، حيث تتراوح قيمتها بين 5 جنيهات للكيلو الواحد، لمعرفة الأسعار بعد إنخفاض الأسعار 15% تابع السطور المقبلة.

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 2 أبريل

من جهة أخرى، شهدت أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم ارتفاعاً بعدما سُجِّلَت قيمة كرتونة البيض “الأبيض والأحمر” ارتفاعاً بين 5 و6 جنيهات أمام منتجي الدواجن، بينما تراجع سعر كرتونة البيض البلدي إلى 171 جنيهًا، وظلت أسعار البط ثابتة اليوم بعد آخر ارتفاع سُجِّلَ، وجاءت سعر كرتونة البيض كالتالي:

تم تسجيل سعر كرتونة البيض الأحمر بقيمة 159 جنيهًا جملة، لتُباع للمستهلك بحوالي 160 جنيها.

بينما سُجِّلَ سعر كرتونة البيض الأبيض بقيمة 158 جنيهًا، لتُباع للمستهلك بحوالي 165 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض البلدي، فقد سُجِّلَ بقيمة 161 جنيهًا جملة، وتُباع للمستهلك بنحو 171 جنيهًا.

اسعار الفراخ اليوم بعد الإنخفاض