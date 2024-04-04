سلي صيامك من غير نت ولا إعلانات ….العاب للموبايل من غير نت للأندرويد والأيفون بمساحة لا تزيد عن 100 ميجا

العاب للموبايل من غير نت، الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية يقومون بالبحث كثيرًا عن الألعاب التي تكون متاحة بدون إنترنت، أي أنه يمكن أن تُلعب بدون الاحتياج إلى الإنترنت، والجدير بالذكر أن هناك العديد من الألعاب المختلفة التي يمكنك تحميلها عبر هاتفك الأندرويد، ولا تحتاج أثناء تشغيلها إلى إنترنت، وفي الوقت ذاته تكون لعبة مسلية للغاية لا تمل منها أثناء لعبها، تابع معي السطور القادمة لمعرفة هذه الألعاب التي تكون متاحة بلا إنترنت.

العاب للموبايل من غير نت

بسبب كثرة البحث عن الالعاب الالكترونية التي تكون متاحة بلا إنترنت، قامت العديد من الشركات بطرح الكثير من الألعاب الإلكترونية المسلية، والتي تكون متاحة دون الحاجة إلى إنترنت لتشغيلها، أو حتى أثناء ممارستها، سواء إنترنت واي فاي، أو بيانات الهاتف، مما يساعد بشكل كبير في توفير باقة الإنترنت الخاصة بك، حيث أنه من المعروف أن الألعاب الإلكترونية تستخدم الانترنت بشكل كبير مما يؤثر في الاستهلاك الشهري الخاص بك، حيث يتم سحب الباقة إذا تم استخدامها أثناء ممارسة الألعاب، لذلك يلجأ الكثير إلى تلك الألعاب المتاحة بدون إنترنت.

ألعاب أندرويد متاحة بدون إنترنت

تتعدد الألعاب الإلكترونية المتاحة بلا إنترنت، ولكن أهمها والتي يمارسها الكثير من المستخدمين ومحبي الألعاب الإلكترونية، لعبة candy crush، وكذلك لعبة Dead Cells، التي تعد أحد أفضل الألعاب المتاحة بلا إنترنت، كما أنها لعبة ثنائية الأبعاد، حيث أنها عبارة عن قتال الأعداء المكونين من الوحوش وبعض الزعماء الاشرار، كذلك لعبة Subway Surfers، وهي أحد الالعاب المتاحة بلا إنترنت، والتي تعد من الألعاب المعروفة عند الجميع سواء كبار أو صغار، حيث لا يوجد أحد لا يلعبها.