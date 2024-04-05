واتساب ذهبي بدون حظر: تنزيل واتساب بلس الذهبي الجديد بامكانيات عالية وتعديلات جبارة
تنزيل واتساب بلس
عملية تنزيل واتساب بلس هي عملية سهلة ومباشرة للغاية، خاصة إذا كنت تستخدم موقعنا، حيث نقدم لك روابط التحميل المباشرة كل ما عليك فعله هو الضغط على رابط التحميل الموجود أسفل المقالة ليتم نقلك إلى صفحة الانتظار ومن هناك، انقر فوق تنزيل واتساب بلس ليتم نقلك مباشرة إلى Media Fire وأخيرًا، اضغط على “تنزيل” لبدء تنزيل واتساب بلس وبعد ذلك يمكنك تثبيته وتنشيطه باستخدام رقم هاتفك والاستفادة من جميع مميزاته.
تنزيل واتساب بلس احدث اصدار
يتم تحديث إصدارات واتساب بلس دائمًا، ومع ذلك، يمكنك دائمًا تنزيل أحدث إصدار من واتساب بلس،من موقعنا الإلكتروني، والذي يتضمن كافة الميزات والإضافات الجديدة وبعد كل تحديث، يمكنك ببساطة زيارة موقعنا الإلكتروني لتنزيل واتساب بلس أحدث إصدار، وهو آمن تمامًا للاستخدام.
المميزات التي يقدمها واتساب بلس
قام العديد من المستخدمين بتفعيل تنزيل واتساب بلس من أجل الاستفادة من مميزاته الغائبة عن واتساب الأصلي، وأبدوا حماسهم له فيما يلي بعض أبرز ميزات:
- قطع الاتصال بـ WhatsApp فقط: يمكنك القيام بذلك بسرعة وببساطة من خلال النقر على إشارة Wi-Fi داخل التطبيق.
- إخفاء آخر ظهور: يمكن لمستخدمي إصدار واتساب بلس APK اختيار إخفاء أحدث ظهور لهم لإنجاز ذلك، انقر فوق النقاط الثلاث المتعامدة، وحدد الإعدادات، والخصوصية، وآخر ظهور، وأخيرًا إخفاء.
- إخفاء استلام الرسائل : انقر على النقاط المتعامدة وحدد الاختيار المناسب.
- على عكس تطبيق WhatsApp التقليدي، حيث يبلغ الحد الأقصى لعدد الأحرف 139 حرفًا، تتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء رسائل حالة تصل إلى 255 حرفًا.
- القدرة على البث لمجموعة مكونة من 600 فرد تقريبًا مقابل الحد الأقصى البالغ 250 فردًا في تطبيق واتساب العادي.
- يمكن للمستخدمين بدء أكثر من ثلاث محادثات في وقت واحد باستخدام تطبيق واتساب بلس.