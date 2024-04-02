“الهاتف الاقوى في هواتف ريلمي“ سعر ومواصفات هاتف Realme C65 أفضل بديل للايفون

شركة ريلمي إحدى الشركات الرائدة في انتاج الهواتف المحمولة وقد استطاعت في السنوات الأخيرة منافسة كبرى الشركات العالمية بإصداراتها المتطورة التي أقبل على شراءها الملايين حول العالم وذلك بسبب حرصها على تصميم هواتف تجمع بين الشكل الجذاب والمواصفات الرائعة، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال أحدث إصدارات شركة ريلمي هاتف Realme C65 مواصفاته وسعره.

مواصفات هاتف Realme C65

هاتف Realme C65 اقترب نزوله بالأسواق العالمية بعد إعلان موقع متخصص في الأجهزة الذكية عن الهاتف ومواصفاته والذي سيكون شبيه في الشكل والتصميم لهاتف سامسونج S22، وينتظر الكثيرون الهاتف بفارغ الصبر لأنه سيكون بمواصفات قياسية من حيث الجودة والسعر مما سيجعله الخيار الأول والمثالي لقطاع كبير من المستهلكين، وفيما يلي سنوضح لكم مواصفات الجهاز وأبرز مميزاته :

شاشة الهاتف من نوع IPS LCD ومقاسها 6.72 بوصة، ويبلغ معدل التحديث بها 90 هرتز.

يتميز الهاتف بوضوح الصورة وشدة السطوع الذي تبلغ درجته 680 شمعة.

دقة تصوير الفيديو full HD 1080 مع توافر خاصية وضع التصوير الليلي

نظام التشغيل اندرويد 13، ويدعم شبكات 3G و 4G وعدد شرائح 2 مع إمكانية إضافة كارت ميموري.

معالج الهاتف من نوع mediatek helio G88 وهو ثماني النواة مما يضمن أداء قوي وسريع للهاتف.

الهاتف مزود بثلاث كاميرات، دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بكسل، أما الأمامية فدقتها 8 ميجا بكسل.

البطارية سعتها كبيرة مما يضمن لها البقاء لفترات طويلة وتبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

ما هو سعر هاتف Realme C65؟

هاتف Realme C65 متوافر بألوان عديدة أسود واصفر وارجواني، ويبلغ سعره في الأسواق العالمية 190 دولار وهو سعر مناسب جدا بالنسبة لإمكانياته الفائقة.