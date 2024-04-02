أخبار مصر
5 سنين شغل كمان!!.. مد سن المعاش لـ 65 للموظفين والموظفات العاملين في هذا الموعد | الوزارة تكشف التفاصيل
مد سن المعاش لـ 65
تم الإعلان بصورة رسمية عن مد سن المعاش لـ 65 عاما وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي قد لاق موافقة من قبل نواب مجلس الشعب الذي يرأسه الدكتور علي عبد العال ونظرا للاستراتيجية الوطنية لمواجهة التحديات التأمينية والمالية، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات الموجودة لدى العمال، كما يعمل على تعزيز الاستقرار المالي.
الهدف من قرار مد سن المعاش ل65 لجميع الموظفين
قامت الحكومة المصرية باتخاذ قرار مد سن المعاش سن 65 عاما وقد تمت الموافقة عليه من قبل الجهات المعنية ويأتي ذلك وفقا التالي:
- مواجهة النظام المالي المتواجد في المعاشات.
- سوف يتم تنفيذه تدريجيا بدءا من عام 2032 .
- الهدف من هذا القرار هو توحيد سن المعاش لجميع المواطنين من أجل توفير حياة ملاءمة لهم.
- العمل على تحسين مستوى المعيشة حيث وجدت الحكومة أن الكثير من الموظفين يبحثون عن عمل بعد سن التقاعد.
- لذلك قامت بأخذ القرار بتمديد فترة العمل معهم من أجل الاستفادة من خبرتهم.
الجدول الخاص بمد سن المعاش
قامت الحكومة بتحديد مواعيد المخصصة لبلوغ سن المعاش وفقا لتواريخ ميلاد الموظفين وجاءت كما يلي:
- الأشخاص الذين ولدوا في 1/7/1971 تم مد سن التقاعد لهم إلى 61 سنة ليقوموا بالتقاعد في عام 2032.
- الأشخاص الذين ولدوا في 1/7/1972 تم مد سن التقاعد لهم إلى 62 سنة ليقوموا بالتقاعد في عام 2034.
- الأشخاص الذين ولدوا في 1/7/1973 تم مد سن التقاعد لهم إلى 63 سنة ليقوموا بالتقاعد في عام 2036.
- الأشخاص الذين ولدوا في عام 1/7/1974 تم مادة التقاعد لهم إلى 64 سنة يقوموا بالتقاعد في عام 2038.