5 سنين شغل كمان!!.. مد سن المعاش لـ 65 للموظفين والموظفات العاملين في هذا الموعد | الوزارة تكشف التفاصيل

تم الإعلان بصورة رسمية عن مد سن المعاش لـ 65 عاما وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي قد لاق موافقة من قبل نواب مجلس الشعب الذي يرأسه الدكتور علي عبد العال ونظرا للاستراتيجية الوطنية لمواجهة التحديات التأمينية والمالية، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات الموجودة لدى العمال، كما يعمل على تعزيز الاستقرار المالي.

الهدف من قرار مد سن المعاش ل65 لجميع الموظفين

قامت الحكومة المصرية باتخاذ قرار مد سن المعاش سن 65 عاما وقد تمت الموافقة عليه من قبل الجهات المعنية ويأتي ذلك وفقا التالي:

مواجهة النظام المالي المتواجد في المعاشات.

سوف يتم تنفيذه تدريجيا بدءا من عام 2032 .

الهدف من هذا القرار هو توحيد سن المعاش لجميع المواطنين من أجل توفير حياة ملاءمة لهم.

العمل على تحسين مستوى المعيشة حيث وجدت الحكومة أن الكثير من الموظفين يبحثون عن عمل بعد سن التقاعد.

لذلك قامت بأخذ القرار بتمديد فترة العمل معهم من أجل الاستفادة من خبرتهم.

الجدول الخاص بمد سن المعاش

قامت الحكومة بتحديد مواعيد المخصصة لبلوغ سن المعاش وفقا لتواريخ ميلاد الموظفين وجاءت كما يلي: