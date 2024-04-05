Call of duty warzoneالتحديث الجديد إبريل 2024 + أهم التغييرات التي طرأت على اللعبة

Call of duty warzoneالتحديث الجديد الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية يتساءلون عن التحديث الجديد الخاص بلعبة Call of duty warzone، والجدير بالذكر أن آخر تحديث لهذه اللعبة تم في شهر نوفمبر الماضي، وبالتحديد يوم 15 نوفمبر، حيث أنه خلال هذه التحديثات حدث الكثير من التغييرات التي طرأت على اللعبة، تابع معي السطور القادمة من المقال لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

Call of duty warzoneالتحديث الجديد

كما ذكرت أن اللعبة طرأ عليها بعض التحديثات حيث تم مثلا إصدار خريطة جديدة تعرف باسم Ashika Island، والتي تعرف بأنها مستوحاة من اليابان، حيث تتميز بالتضاريس المتنوعة، حيث تم الجبال، والغابات، والمدن، ومن ضمن التحديثات أيضًا إضافة أسلحة جديدة، حيث تم إضافة أربعة أسلحة متنوعة وهما بندقية هجومية Chimera، رشاش Lachmann Sub، و MX9 SMG، مسدس BP 50، بالإضافة كذلك إلى تحديث في المعدات حيث تم إضافة معدات جديدة مكونة من 3 قطع، وهما

Smoke Grenade: قنبلة دخان.

Flash Grenade: قنبلة فلاش.

Stun Grenade: قنبلة صوتية.

ما هي التغييرات في طريقة اللعب؟

هناك العديد من التغيرات التي ستطرأ في طريقة اللعبة، وذلك بناءًا على التحديثات الجديدة التي تمت إضافتها للعبة، ومن هذه التغيرات