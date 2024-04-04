بنص القانون لمواليد الثمانينات والسابعينات هـذه شروط الخروج على المعاش المبكر

الخروج علي المعاش المبكر، من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها الآن حيث يقوم عدد كبير من الأشخاص العاملين في القطاعين الخاص والعام بالتساؤل عن الشروط الخاصة بالخروج عن المعاش المبكر قبل أن يتم بلوغ سن التقاعد وفقا لقانون المعاش والتأمينات، حيث يتم صرف المعاش وفقا لمعادلة ضرب اجر التسويه في معامل التأمين و المدة التأمينية التي قضاها الموظف واذا ظهرت نتيجه المعادله بأكثر من 50% يتم الموافقة على أن يخرج الموظف على المعاش.

شروط الخروج على المعاش المبكر

قامت وزارة التأمينات والمعاشات بتحديد قانون الخروج علي المعاش المبكر كما كما أنها وضعت عدد من الشروط يجب توافرها حتى يتم الخروج على المعاش المبكر ومنها ما هذه الشروط ما يلي:

اتمام الموظف سن 50 عام للحصول على المعاش.

يشترط أن توفر مدة اشتراك تأميني أكثر من 20 سنه.

ضرورة توافر مدة تأمينية للموظف في المعاش لا يقل عن 50% من الدخل الخاص بالتسوية الأخيرة.

يجب وجود مدة اشتراك تأميني للموظف لا تقل عن ستة أشهر متقطعة وثلاثة أشهر متصلة.

يفترض على الموظف أن يقوم بتسوية جميع حقوق التأمينية بإضافة خمس سنوات.

يتم منع الموظف الخارج على المعاش المبكر من العمل في أي مؤسسة حكومية.

طريقة التقديم على المعاش المبكر

يمكن للأشخاص الراغبين في التقديم على المعاش المبكر بتقديم طلب للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات مع اتباع بعض من الخطوات الهامة واليكم الخطوات: