هل تتغير أسعار السلع التموينية هذا الشهر؟ اصرف تموينك قبل أي تغيير+قائمة سعر السكر والرز والزيت إبريل 2024

هل تتغير أسعار السلع التموينية هذا الشهر، منذ بداية صرف صرف التموينية الخاصة بشهر أبريل وبدأت معدلات البحث تتزايد عن إمكانية تغيير أسعار السلع التموينية هذا الشهر، بالتزامن مع بدء صرف التموين للمستفيدين من دعم البطاقات التموينية، تابع معي السطور القادمة من المقال لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

هل تتغير أسعار السلع التموينية هذا الشهر

أكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور أحمد كمال في تصريحات صحفية بشأن الأخبار المنتشرة بزيادة أسعار السلع التموينية بقيمة قدرها 100 جنيه، حيث قال إنه حتى هذه اللحظة لم يتم رفع أي أسعار لجميع أنواع السلع، أما بشأن القيمة المحتمل إضافتها المقدرة بمئة جنيه سيتم تحديده بناءًا للموازنة العامة من مجلس الوزراء، ومقرر صرف السلع التموينية لشهر أبريل بداية من الشهر، والذي بدأ بالفعل يوم الإثنين بالأمس، حيث يمكن لجميع حاملي البطاقات التموينية أن يقوموا بأخذ الحصة التموينية الخاصة بهم، من جميع منافذ ومجمعات الدولة الاستهلاكية.

أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2024

كما ذكرت أنه لا يوجد أي تغيير طرأ على أسعار سلع التموين خلال شهر أبريل، حيث أن الوزارة لا تعلن عن أي تفاصيل بشأن زيادة الأسعار التي انتشر عنها الكلام في الآونة الأخيرة، لهذا فإنه مقرر صرفها كما هي دون أي تغييرات مثلما تم صرفها خلال الأشهر الماضية، وجاءت الأسعار كالتالى:

قائمة السلع التموينية وسعرها