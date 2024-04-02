أكواد شحن شدات ببجي موبايل الجديدة 2024 وطريقة شحن شدات PUBG Mobile UC من الموقع الرسمي

من أفضل الألعاب القتالية حول العالم هي لعبة ببجي، حيث تمتلك اللعبة شهرة واسعة منذ طرحها للجميع من حوالي خمس سنوات، ونالت اللعبة استحسان الجميع وتمكنت من رفع نسبة تحميلها على الهواتف، من خلال التحديثات والإضافات الكثيرة التي يتم وضعها داخل اللعبة التي تنفذ أحلام وطموحات جميع اللاعبين، وحتى يتم تحقيق تجربة أفضل داخل لعبة ببجي يتم اللجوء الى شحن الشدات بواسطة بعض الاكواد.

خطوات شحن شدات ببجي 2024

تتوفر طرق كثيرة لشحن شدات لعبة ببجي، لكن يرغب دائما جميع اللاعبين في اختيار الطرق المضمونة التي من خلالها يتم شحن الشدات في أسرع وقت، ولهذا أكثر الطرق المضمونة هي التي تتم من خلال موقع midasbuy، لكن يجب أن يتم تنفيذ بعض الخطوات داخل الموقع حتى يتم شحن الشدات، وتتمثل الخطوات في الآتي:

أولا عليك بالدخول إلى موقع شحن الشدات، ثم قم باختيار أيقونة شحن من الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك انتظر قليلا حتى تظهر إليك العروض المقدمة، ثم عليك باختيار أنسب عرض متاح لك.

ثم عليك بتحديد طريقة الدفع حتى يتم تحويل الشدات إلى حسابك داخل لعبة ببجي.

سيتم إيجاد الشدات في صندوق الرسائل الخاص باللعبة.

أكواد شحن شدات ببجي 2024

من خلال بعض الاكواد سيتمكن الفرد من شحن شدات ببجي بصورة مجانية، لكن يجب على اللاعب التأكد من أن تلك الاكواد غير مستعملة، وأن تلك هي المرة الأولى في استخدامها، كما يتأكد من تدوين الاكواد بالشكل الصحيح لها، ومن خلال الاكواد التي سنوضحها قريبا سيتمكن اللاعب من الحصول على معدات وأسلحة وذخائر لا حصر لها، ومن أبرز تلك الاكواد هي كالآتي: