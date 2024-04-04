ياسعدك ياهناك مع الزيادة اللي جيالك هناك.. زيادة في معاش التكافل والكرامة لعام 2024.. هي دي الاخبار ولا بلاش!!

مع ارتفاع الرواتب بدأت إدارة صرف معاشات التكافل والكرامة بتوزيع معاشات شهر مارس ونتيجة لذلك سيزيد معاشات التكافل والكرامة في إبريل من العام المقبل بحسب مصادر المعاش، ومن المتوقع أن تبلغ زيادة معاش الضمان الاجتماعي 15% من الأجر الأساسي للمعاش، كما تم إدراج هذا الارتفاع ضمن صرف المعاشات التقاعدية عن شهر مارس الحالي وأعلن وزير التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية أنه سيتم زيادة المعاشات التقاعدية لشهر أبريل من العام التالي، لكنه ذكر أيضًا أنه لن يتم زيادة المعاشات في أبريل وكانت الوزارة قد رفعت رواتب شهر مارس بمناسبة شهر رمضان، ونتيجة لذلك لم يتم رفع الرواتب في شهر أبريل وذلك بسبب قرار رئيس الجمهورية بوقف الزيادات في معاشات التضامن والكرامة اعتبارا من أبريل المقبل، نظرا لصرفها بالفعل خلال شهر مارس الماضي.

كيف يمكن التقدم بطلب المعاش بكرامة وتضامن؟

بالنسبة للمواطنين الراغبين في التقدم للحصول على معاش على أساس التكافل والكرامة، تحدد وزارة التضامن الاجتماعي بعض الإجراءات التي يجب اتباعها ومن هذه الإجراءات زيارة الفئة الاجتماعية التي ينتمي إليها الشخص، وبعدها يقوم بالإجراءات اللاحقة:

زيارة الوحدة الاجتماعية المرتبطة بسكن مقدم الطلب.

ثم قم بتسليم جميع الأوراق والمستندات اللازمة.

شروط التقديم على معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل