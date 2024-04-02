لعبة sniper 3d للاندرويد والايفون 2024 حرب القناصة في هاتفك! حملها الآن مجانًا!

لعبة sniper 3d هي أشهر لعبة قنص تستخدم المحاكاة الواقعية وتتيح للاعبين اللعب في مجموعة مختلفة ومتعددة من البيئات المختلفة، من جميع أنحاء العالم، كل هذا بجودة عالية مع أدق التفاصيل كما يمكنك أن ترقي أسلحتك وتجهيزها كلما تجاوزت المستويات بها.

مميزات لعبة sniper 3d للاندرويد والايفون

أهم ما يميز لعبة sniper 3d لأجل الاندرويد والايفون كالتالي:

تتمتع بمجموعة من الرسومات الواقعية حيث تعتبر رسوماتها من أهم مميزاتها، مع وجود شخصيات واقعية تقوم بقنص الأعداء.

كما تتمتع بوجود مستويات متنوعة وذلك من قصة رئيسية تحقق من خلالها مهمات وتخوض مغامرات مختلفة، مع وجود وضع PvP وذلك للمنافسة أمام لاعبين آخرين من حول العالم.

مع وجود أسلحة وتجهيزات لتختار منها سواء كانت بنادق والرشاشات حيث تجد نفسك في مواجهة مجموعة من الأعداء المتنزهين.

طريقة لعبة sniper 3d للاندرويد والايفون

أما عن طريقة استخدام لعبة sniper 3d فهي كالتالي: