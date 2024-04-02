استقبل الآن تردد قناة اليوم زمان الجديد 2024: رحلة عبر الزمن الجميل!

تعتبر قناة اليوم زمان من أكثر القنوات المميزة التي تهتم بتقديم محتوى جيد وترفيهي لزمن الفن الجميل، أيضا تتيح أفلام ومسلسلات قديمة قد حققت نسبة نجاح كبيرة في فترة الستينات والسبعينات، غرض هذه القناة أن تحافظ على تراث الفن المصري القديم واحيائه مرة أخرى مع إعطاء فرصة للأجيال الجديدة من أجل مشاهدة اعمال فنية القديمة التي لم يشاهدوها من قبل، أصبحت محركات البحث على جوجل مليئة عن تردد قناة اليوم زمان هذا الأمر أكثر ما يريده العديد من الأشخاص، نظرا لكونه يمثل أهمية كبيرة للكثير من الأشخاص.

تردد قناة اليوم زمان

العديد من الأفراد يكون لديهم هوس بمشاهدة أفلام تراثية القديمة، نظرا فيما تتميز به من فن ورقي مع ملاءمته للمشاهدة العائلية، تعتبر أكثر الفئات المحبين لهذا النوع من القنوات هي الأمهات والآباء، لذلك وفرنا لكم اليوم تردد قناة اليوم زمان.

التردد:12563.

الاستقطاب:عمودي.

القمر الصناعي:نايل سات.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

الجودة:SD.

نبذة عن قناة اليوم زمان

تعتبر من أكثر القنوات التي تهتم بتقديم أفضل مسلسلات زمان الجميل، سنقدم لكم أفضل المسلسلات والأفلام التي تقدمها من خلال فيما يلي:

فيلم القاضي والجلاد.

فيلم إعدام ميت.

فيلم الظالم والمظلوم.

فيلم الإمبراطور.

فيلم الليلة الموعودة.

فيلم الحموات الفاتنات.

فيلم الأيدي الناعمة.

شمشون ولبلب

مسلسل أرابيسك.

مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.

مسلسل ليالي الحلمية.

مسلسل العصيان.

مسلسل ذئاب الجبل.

مميزات قناة اليوم زمان

تتمتع قناة اليوم زمان بالكثير من المميزات، للتعرف عليها، تابع فيما يلي: