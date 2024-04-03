تنزيل واتساب البطريق الذهبي gold .. اصدار مميز رهيب ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ أفضل من اي واتس تاني

يبحث الكثير عن طريقة تنزيل واتساب البطريق فهو تطبيق تم تصميمه للهواتف الذكية ويمكن من خلال هذا التطبيق التواصل عبر الصوت والفيديو، وكذلك أيضا الرسائل المكتوبة مع استخدام هذا التطبيق أصبحت لا تقلق من دفع المكالمات الدولية أو المكالمات الصوتية فمع تطبيق وتساب الذهبي يمكنك فعل كل ذلك بصورة مجانية تماما.

المميزات الجديدة في تنزيل واتساب البطريق

يتمتع تنزيل واتساب البطريق بالكثير من المميزات ومن أهم هذه الميزات ما يلي:

إرسال رسائل نصية بصورة مجانية.

إجراء المكالمات الصوتية والمرئية مجانا.

إرسال مقاطع الفيديو والصور وكذلك أيضا المستندات.

تلقي الرسائل في حالة الاتصال بالإنترنت وفي حالة عدم الاتصال به.

إرسال الكثير من الرموز التعبيرية المتنوعة.

يمكنك من مشاركة موقعك.

تستطيع إجراء الدردشة الخاصة وإجراء الدردشة الجماعية.

يمكن تبادل جهات الاتصال.

تستطيع تمييز رسائل الدردشة من خلال نجمه.

من الممكن نشر الرسائل إلى جهات اتصال كثيرة.

يمكن تخصيص صوت التنبيه وكذلك أيضا خلفية الدردشة.

من الممكن استخدام كل هذه المميزات دون الحاجة إلى التسجيل باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

إمكانية ترجمة النصوص والوثائق.

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تنزيل واتساب البطريق 2024

حاز تنزيل واتساب البطريق الذهبي على شعبية كبيرة في العالم ولتحميل البرنامج عليك اتباع عدد من الخطوات واليكم هذه الخطوات: