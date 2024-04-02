“اجهز للعيد” رحلة عبر عالم السينما: تردد قنوات الأفلام الأجنبية 2024

أصبحت محركات البحث على جوجل مليئة عن تردد قنوات الأفلام الأجنبية نظرا فيما تتميز به من إثارة وتشويق، لذلك يكون عليها إقبال من قبل العديد من الأشخاص، حيث يوجد الكثير من القنوات بلغات متعددة، تتيح خدمة الترجمة من أجل تسهيل فهم الفيلم للمشاهد، قنوات الأفلام الأجنبية تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف شعوب العالم العربي، اليوم سنقدم لكم تردد جميع قنوات أفلام أجنبية.

تردد قنوات الأفلام الأجنبية

العديد من الأفراد يرغبون في تقديم تردد قنوات الأفلام الأجنبية، نظرا فيما تتميز به هذا نوع من الأفلام، إضافة إلى أنها توفر متعة كبيرة لجميع المشاهدين، لذلك وفرنا لكم تردد أفضل أفلام الأجنبية.

تردد قناة MBC2

اسم القناة: MBC

التردد:11938

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة توب موفيز

اسم القناة: توب موفيز

التردد: 11873

تردد اتش دي:10727

معامل تصحيح الخطأ:3\4

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: رأسي

تردد قناة Kana

اسم القناة: Kana

التردد: 12226

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة scare

اسم القناة: Scare

التردد: 10873

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة شارو خان أفلام

اسم القناة: شاروخان أفلام

التردد: 10873.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي أو رأسي

تردد قناة spider Action

اسم القناة: سبايدر أكشن

التردد: 12604

معامل تصحيح الخطأ 5:\6

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة إم بي سي ماكس

اسم القناة: إم بي سي ماكس

التردد: 11383

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

تردد قناة هوليوود موفيز نايل سات