تردد القنوات
“اجهز للعيد” رحلة عبر عالم السينما: تردد قنوات الأفلام الأجنبية 2024
أصبحت محركات البحث على جوجل مليئة عن تردد قنوات الأفلام الأجنبية نظرا فيما تتميز به من إثارة وتشويق، لذلك يكون عليها إقبال من قبل العديد من الأشخاص، حيث يوجد الكثير من القنوات بلغات متعددة، تتيح خدمة الترجمة من أجل تسهيل فهم الفيلم للمشاهد، قنوات الأفلام الأجنبية تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف شعوب العالم العربي، اليوم سنقدم لكم تردد جميع قنوات أفلام أجنبية.
تردد قنوات الأفلام الأجنبية
العديد من الأفراد يرغبون في تقديم تردد قنوات الأفلام الأجنبية، نظرا فيما تتميز به هذا نوع من الأفلام، إضافة إلى أنها توفر متعة كبيرة لجميع المشاهدين، لذلك وفرنا لكم تردد أفضل أفلام الأجنبية.
تردد قناة MBC2
- اسم القناة: MBC
- التردد:11938
- معامل تصحيح الخطأ: 5\6
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
تردد قناة توب موفيز
- اسم القناة: توب موفيز
- التردد: 11873
- تردد اتش دي:10727
- معامل تصحيح الخطأ:3\4
- معدل الترميز:27500
- الاستقطاب: رأسي
تردد قناة Kana
- اسم القناة: Kana
- التردد: 12226
- معامل تصحيح الخطأ: 5\6
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
تردد قناة scare
- اسم القناة: Scare
- التردد: 10873
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
تردد قناة شارو خان أفلام
- اسم القناة: شاروخان أفلام
- التردد: 10873.
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي أو رأسي
تردد قناة spider Action
- اسم القناة: سبايدر أكشن
- التردد: 12604
- معامل تصحيح الخطأ 5:\6
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
تردد قناة إم بي سي ماكس
- اسم القناة: إم بي سي ماكس
- التردد: 11383
- معامل تصحيح الخطأ: 5\6
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: رأسي
تردد قناة هوليوود موفيز نايل سات
- اسم القناة: هوليوود موفيز
- التردد: 12562
- معامل تصحيح الخطأ: 5\6
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي