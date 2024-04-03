“الوقت بيجري” نشر جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بنهاية العام الدراسي وكم رسوم دخول الامتحانات

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024، مع اقتراب موعد انتهاء العام الدراسي الحالي يتسائل الكثير من الطلاب عن موعد امتحانات هذا العام حتى يتمكنوا من الاستعداد بشكل كبير لهذه الامتحانات، وبسبب الاهتمام الكبير قام وزير التربية والتعليم بالإعلان عن المواعيد المحددة لامتحانات الدبلومات الفنية لعام 2024 وكان التصريح يوم الأحد، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كافة المعلومات والمواعيد المحددة للإمتحانات الشفوي والتحريرية الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024

‏بعد الكثير من الحركات التنقلية للمناصب والتي كان على آثارها استلام الدكتور محمد موسى عمارة ليصبح رئيس عام خاص بامتحانات الدبلومات الفنية، ولكن الدكتور عمرو بصيلة تولي منصب نائب رئيس عام الامتحانات، وكان الموعد المحدد لهذه الامتحانات يكون من يوم 25 مايو ويستمر حتى 6 يونيو، وتم توضيح كافة التفاصيل الخاصة بالإمتحانات من وزير التربية والتعليم سواء عملية المتابعة أو المراقبة لتصبح كافة الأمور المتعلقة بامتحانات الدبلومات الفنية واضحة حتى تسير الامتحانات بشكل طبيعي دون أي عراقيل.

رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024

‏قامت وزارة التربية والتعليم بتوضيح الرسوم الخاصة بدخول الطلاب الامتحانات الخاصة بالدبلومات الفنية والتي تكون قيمتها 193 جنيه في حالة دخول الطالب الامتحانات الثلاث مرات الأولى ولكن في حال دخول الامتحانات للمرة الرابعة سوف تزيد القيمة لتصبح 248 جنيه، ويتم دفع 15 جنيه كرسوم لتغطية تكاليف الخامات اللازمة للامتحانات العملية، و20 جنيه لاستخدام المستلزمات والمعدات من الخارج، بالإضافة إلى رسوم بسيطة أخرى 15 جنيهًا مستلزمات إضافية. ويتم دفع 15 جنيهًا لسداد تكاليف الامتحانات العملية و20 جنيهًا لجميع الاستعمالات الخارجية.