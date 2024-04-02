خلاص فرجت.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2024 لجميع الموظفين بالزيادة 50% – الحق شوف هتقبض قبل العيد؟ 

شهد محرك بحث جوجل زيادة ملحوظة عن موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2024، حيث يتساءل الموظفين ما إذا كان قد تم تبكير موعد صرف المرتبات مع حلول عيد الفطر أم لا، حيث أنه حسب الكتاب الدوري الذي صدر من وزارة المالية، أن الجهات والمصالح الحكومية التي تكون تابعة للجهاز الإداري في الدولة قد تلقت منشورًا يؤكد المواعيد التي من المقرر صرف جميع المرتبات بها

موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2024

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2024 عبر منشور رسمي لها، حيث أنه من المقرر صرف المرتبات قبل بداية عيد الفطر المبارك لعام 2024 ميلاديًا، وسوف نتعرف عل. تلك المواعيد بشكل مفصل فيما يلي:

قامت الوزارة المعنية بالإعلان عن صرف جميع المتأخرات لمستحقات كافة العاملين بداية من يوم الخميس ويوم الأحد والإثنين الموافقين ليوم 4 ويوم 7 وأيضًا 8 من شهر إبريل لعام 2024 ميلاديًا، وذلك وفقًا للكتاب الدوري.

كما أنه من المقرر أيضًا أن يتم صرف مرتبات العاملين عن عمل شهر إبريل وجميع المستحقات الأخرى التي يتقاضاها العاملين بخلاف الراتب، بداية من يوم الأحد وأيضًا الإثنين والثلاثاء الموافقين ليوم 21 وأيضًا 22 و 23 من شهر إبريل 2024 ميلاديًا.

والجدير بالذكر أنه سوف يتم استكمال صرف جميع المرتبات لباقي الجهات بعد إجازة العيد بشكل مباشر.

مع العلم أن حتى وقتنا هذا لم تعلن الوزارة عن أي خبر يوضح تبكير موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2024.

أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2024

يمكن صرف المرتبات من الأماكن التالية: