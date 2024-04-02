موعد فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية لعام 2024-2025 والشروط المطلوبة

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن موعد فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية لعام 2024-2025، خاصة بعد أن تم الإعلان عن الموعد الرسمي لاستقبال طلبات التقديم، وذلك خلال منتصف شهر أبريل الجاري، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم والشروط المطلوبة …..

موعد فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أن التقديم سوف يكون الكترونياً لمرحلة رياض الأطفال، وأكدت الوزارة إلى أنها لن تلتفت لأي طلب غير مسجل على الموقع الرسمي الذي سوف تعلن عنه الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة، وأكدت الوزارة على الإلتزام بعدد من الشروط للتقديم في المدارس المصرية اليابانية والتي جاءت كالتالي:

شروط القبول بالمدارس المصرية اليابانية

يجب على ولي الأمر التقديم على الموقع الرسمي للوزارة ولم يتم الالتفات إلى أي طلبات تقدم بطريقة أخرى، أو بعد انتهاء المدة التي سوف تحددها الوزارة وذلك حرصاً من الوزارة للحفاظ على تكافؤ الفرص لكافة الطلبات المقدمة من أولياء الأمور.

يجب أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية.

كما يشترط أن يكون سن الطفل طبقاً للشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سوف يتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من عام 2023 بناء على قاعدتين أساسيتين كما يلي:

التنسيق الأول: بعد أن يتم إغلاق باب التقديم سوف يتم ترتيب الأطفال بناءً على أكبر طفل تقدم للمرحلة طبقاً جدول الأعمار التي أعلنت عنه الوزارة.

التنسيق الثاني: وذلك سوف يكون بناءً على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد أن يتم التأكد من الشروط اللازمة للتقديم.