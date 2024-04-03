“الكهربا هتقطع تاني ولا لا” هل يعود انقطاع الكهرباء من جديد ومدتها الزمنية في جميع المحافظات

موعد عودة انقطاع الكهرباء ومدتها الزمنية، قبل شهر رمضان الكريم كان هناك نظام تخفيف أحمال الكهرباء على جميع محافظات مصر حيث يتم قطع الكهرباء في كل منطقة لمدة معينة تصل إلى ساعة أو ساعتين تقريبًا وهناك مواعيد محددة لقطع الكهرباء حيث كانت تبدأ من 11:00 صباحًا وتستمر حتى يتم تخفيف الأحمال الخاصة بالكهرباء وبعد اقتراب انتهاء رمضان الكريم تم الإعلان عن عودة عملية تخفيف الأحمال من جديد على كافة المناطق في محافظات مصر المختلفة ولذلك يسأل الكثيرون عن مواعيد قطع الكهرباء حتى يتمكنوا من الاستعداد إلى هذا الأمر.

موعد عودة انقطاع الكهرباء ومدتها الزمنية

‏خرجت التصريحات أو الأخبار من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تشير إلى عودة عملية تخفيف الأحمال على جميع محافظات مصر حيث سوف يتم القيام بقطع الكهرباء من خلال شركات الكهرباء في المناطق المختلفة وسوف تبدأ العملية من الساعة الحادية عشرة صباحًا وتنتهي 3:00 فجرًا، وذلك بسبب الارتفاع الشديد في أسعار البنزين والوقود بشكل عالمي فجاءت التصريحات لتخفيف استهلاك الكهرباء والطاقة بشكل عام حتى يتم حل هذه الأزمة ولذلك لا يمكن مطلقًا أن يتم التوقع متى سوف يتم إنهاء حملة تخفيف الأحمال وكانت التعليمات أنه سوف يتم قطع الكهرباء لمدة ساعة أو ساعتين في اليوم.

‏متى سوف ينتهي انقطاع الكهرباء في مصر

‏في الوقت الحالي بسبب الظروف التي يمر بها العالم كله لا يمكن أن يتم توقع موعد محدد لوقف انقطاع الكهرباء في مصر ولكن الغرض الرئيسي من هذه العملية هو توفير الطاقة إلى حد كبير، وسوف يتم قطع الكهرباء بشكل منظم ساعتين على كل منطقة مرة واحدة في اليوم وسوف يكون آخر موعد لقطع الكهرباء في المناطق الريفية 11:00 مساءً.