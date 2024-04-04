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“عدل 3” كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة
موقع التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر
قامت وزارة الاسكان في الجزائر بالإعلان عن إطلاق امكانية التسجيل في سكنات عدل 3، وذلك من منطلق المساهمة في توفير مسكن يليق بالمواطن الجزائري ممن هم لا يمتلكون سكن خاص بهم، و تأتي تلك الخطوة من جانب الحكومة الجزائرية في مساعدة الفئات الأشد احتياجا والأكثر فقرا في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تجتاح العالم حاليا
موقع التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر 2024
قامت وزارة الإسكان الجزائرية بتوضيح كيفية التسجيل على الموقع الخاص في سكنات عدل 3 حتى يتمكن المواطن الجزائري من الحصول على وحدة سكنية ملائمة، ونبين فيما يلي الخطوات اللازمة للتسجيل:
- أولا: الولوج الى الموقع الرسمي الخاص بموقع سكنات عدل.
- ثانيا: إدخال رقم الهوية الوطنية مع إدخال رقم الضمان الإجتماعي الخاص بالمتقدم.
- ثالثا: تكملة البيانات المطلوبة في الاستمارة الخاصة بالتقديم.
- رابعا: الحرص على التأكد من صحة جميع البيانات التي تم إدخالها يدويا.
- خامسا: دفع المبالغ المطلوبة في سكنات عدل 3.
- سادسا: إرفاق جميع المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني.
شروط التسجيل في سكنات عدل 3
قامت وزاره الإسكان في الجزائر بتحديد بعض الشروط التي لابد من توافرها في الأفراد الراغبين في الحصول على وحده سكنيه في سكنات عدل 3 وتلك الشروط هي:
- أولا: لابد وأن يكون المتقدم حاملا للجنسية الجزائرية.
- ثانيا: لابد أن يكون المتقدم مقيما بشكل دائم داخل الأراضي الجزائرية.
- ثالثا: عدم حصول المتقدم على أي وحدات سكنيه مسبقا من قبل الدعم المقدم للحكومة الجزائرية.
- رابعا: عدم إمتلاك المتقدم لأي املاك عقارية أو أراضي ذات قيمة باهظة.
- خامسا: كتابة تعهد يفيد قدرة المتقدم على تسديد نسبه 25% تقريبا من القيمة الإجمالية للوحدة السكنية.
- سادسا: إحضار شهادة تفيد بقيمة الدخل الشهري للمتقدم مع التأكد أن قيمة الراتب الخاص به تكفي من سداد الأقساط الشهرية الخاصة بالوحدة السكنية.
- سابعا: لابد من التأكد من أن عند دفع المتقدم لآخر قسط شهري لم يتجاوز 70 عاما.