“عدل 3” كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة

قامت وزارة الاسكان في الجزائر بالإعلان عن إطلاق امكانية التسجيل في سكنات عدل 3، وذلك من منطلق المساهمة في توفير مسكن يليق بالمواطن الجزائري ممن هم لا يمتلكون سكن خاص بهم، و تأتي تلك الخطوة من جانب الحكومة الجزائرية في مساعدة الفئات الأشد احتياجا والأكثر فقرا في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تجتاح العالم حاليا

موقع التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر 2024

قامت وزارة الإسكان الجزائرية بتوضيح كيفية التسجيل على الموقع الخاص في سكنات عدل 3 حتى يتمكن المواطن الجزائري من الحصول على وحدة سكنية ملائمة، ونبين فيما يلي الخطوات اللازمة للتسجيل:

أولا: الولوج الى الموقع الرسمي الخاص بموقع سكنات عدل.

ثانيا: إدخال رقم الهوية الوطنية مع إدخال رقم الضمان الإجتماعي الخاص بالمتقدم.

ثالثا: تكملة البيانات المطلوبة في الاستمارة الخاصة بالتقديم.

رابعا: الحرص على التأكد من صحة جميع البيانات التي تم إدخالها يدويا.

خامسا: دفع المبالغ المطلوبة في سكنات عدل 3.

سادسا: إرفاق جميع المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

قامت وزاره الإسكان في الجزائر بتحديد بعض الشروط التي لابد من توافرها في الأفراد الراغبين في الحصول على وحده سكنيه في سكنات عدل 3 وتلك الشروط هي: