متى موعد صلاة العيد في المحافظات 2024 وما هو أول أيام عيد الفطر في مصر

موعد صلاة العيد في المحافظات، أيام قليلة ويدخل علينا عيد الفطر المبارك ليسعد قلوب الملايين من الأشخاص في مختلف أنحاء الوطن العربي عيد الفطر المبارك هو واحد من أعياد المسلمين يتم فيه الاحتفال وزيارة الأقارب والاستمتاع بإجازة سعيدة ‏وأهم ما يميز عيد الفطر هو صلاة العيد التي تكون في بداية اليوم ولذلك يتساءل الكثير من الأشخاص عن موعد صلاة العيد لجميع المحافظات حيث أن موعد الصلاة يختلف باختلاف التوقيت المحلي الخاص بكل محافظة وسوف نتعرف في المقال على مواعيد صلاة العيد في أغلب محافظات مصر.

موعد صلاة العيد في المحافظات

‏يشعر الكثير بالسعادة لقدوم عيد الفطر المبارك وخصوصًا بعد إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد عيد الفطر المبارك والذي يوافق 10 أبريل 2024 ويهتمون بأداء صلاة عيد الفطر المبارك في الساحات الواسعة ويجتمعون معًا ولذلك يهتم الكثير بالتعرف على مواعيد الصلاة في المحافظات المختلفة:

محافظة القاهرة سوف تؤدي صلاة عيد الفطر بها الساعة 5:59 صباحًا.

محافظة الإسكندرية سوف تؤدي صلاة عيد الفطر بها في تمام الساعة 6:02 صباحًا .

محافظة الاسماعلية سوف تؤدي فيها الصلاة الساعة 5:53 صباحًا.

محافظة الفيوم سوف تؤدي فيها الصلاة في الساعة 6.00 صباحًا.

محافظة الغربية سيكون موعد الصلاة 5.58 صباحًا.

‏موعد عيد الفطر المبارك

‏تم الإعلان من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية بعد استطلاع هلال شهر رمضان الكريم أن من المحتمل أن يكون عيد الفطر المبارك يوم 10 أبريل 2024 سوف يتم التأكد من الأمر يوم 8 أبريل 2024 بعد استطلاع هلال شهر رمضان الكريم والتأكد من موعد العيد الصحيح.