كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وحقيقة صرفها قبل عيد الفطر

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، كشوفات جديدة تعلعن عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق استعداداً لصرفها قبل عيد الفطر المبارك، حتى يتمكن المواطنين من شراء ما يلزمهم من احتياجات، وأشارت الوزارة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن المواطنين المتقدمين للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية يمكنهم الإطلاع على الكشوفات بكل سهولة ويسر من خلال الرابط الالكتروني التي أعلنت عنها الوزارة، وإليكم خطوات الإستعلام.

برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، التي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين خاصة مع حلول عيد الفطر المبارك، وكان وزير العمل العراقي أكد خلال حوار له على قناة العراق الفضائية أن الوزارة تسعى بكل جهدها أن تحقق العدل والمساواة بين المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم ، وذلك من خلال برنامج الرعاية الإجتماعية وهو عبارة عن مبلغ مادي يتم صرفه لعدد كبير من المواطنين في شتى أنحاء المحافظات العراقية، وأضاف الوزير خلال نهاية حديثه أن الوزارة أعلنت عن تخصيص رابط للإستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج الرعاية الإجتماعية وإليكم الخطوات ….

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024